Nova série de Harry Potter é confirmada na CCXP26; veja o que se sabe

RESUMO ＋ A HBO Max confirmou a presença da nova série 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na CCXP26, que acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo. A plataforma ainda não divulgou quais atividades serão realizadas durante o evento. A produção, estrelada por Dominic McLaughlin, tem estreia prevista para o Natal de 2026 na HBO e na HBO Max.

A nova série de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', produzida pela HBO, estará na CCXP26, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo. O anúncio foi feito pela HBO Max nesta quarta-feira, 28.

A plataforma ainda não detalhou como será a participação da produção no evento. Segundo o comunicado, novas informações e surpresas serão anunciadas em breve.

A série é uma nova adaptação dos livros de J. K. Rowling e tem estreia prevista para o Natal de 2026, na HBO e na HBO Max.

O elenco é liderado por Dominic McLaughlin, que interpreta Harry Potter, Arabella Stanton, no papel de Hermione Granger, e Alastair Stout, como Ron Weasley.

O que esperar de Harry Potter na CCXP26?

A HBO Max confirmou a presença de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na 13ª edição da CCXP, mas não informou se haverá painéis, exibições de cenas inéditas, experiências interativas ou participação de integrantes do elenco.

O anúncio acontece antes da estreia da série, prevista para o Natal, e marca a presença da nova adaptação no evento brasileiro de cultura pop.

A participação foi divulgada nas redes sociais da plataforma.

Quem está no elenco da nova série de Harry Potter?

Além do trio principal, a produção terá John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Outros nomes confirmados incluem:

Lox Pratt: Draco Malfoy;

Draco Malfoy; Rory Wilmot: Neville Longbottom;

Neville Longbottom; Warwick Davis: Filius Flitwick;

Filius Flitwick; Johnny Flynn: Lúcio Malfoy;

Lúcio Malfoy; Bel Powley: Petúnia Dursley;

Petúnia Dursley; Daniel Rigby: Válter Dursley;

Válter Dursley; Paul Whitehouse: Argus Filch;

Argus Filch; Katherine Parkinson: Molly Weasley;

Molly Weasley; Bertie Carvel: Cornélio Fudge.

A história acompanha Harry Potter, um menino que descobre ser bruxo aos 11 anos, quando recebe uma carta de admissão para Hogwarts. Na escola de magia, ele conhece novos amigos e enfrenta perigos ligados ao seu passado.

A série é escrita por Francesca Gardiner, que também atua como produtora executiva. Mark Mylod assina a direção de vários episódios e a produção executiva.

Quando e onde acontece a CCXP26?

A CCXP26 será realizada de 3 a 6 de dezembro de 2026, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

Confira os horários divulgados pela organização:

2 de dezembro, quarta-feira: Spoiler Night, das 18h às 21h, exclusiva para Epic Pass, Coringa e convidados;

Spoiler Night, das 18h às 21h, exclusiva para Epic Pass, Coringa e convidados; 3 de dezembro, quinta-feira: das 12h às 21h;

das 12h às 21h; 4 de dezembro, sexta-feira: das 12h às 21h;

das 12h às 21h; 5 de dezembro, sábado: das 11h às 21h;

das 11h às 21h; 6 de dezembro, domingo: das 11h às 20h.