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Nova série de Harry Potter é confirmada na CCXP26; veja o que se sabe

HBO Max anunciou a participação de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' no evento de dezembro, em São Paulo; detalhes da programação ainda serão divulgados

Nova adaptação de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' terá participação na CCXP26, em dezembro. (Divulgação/HBO )

Nova adaptação de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' terá participação na CCXP26, em dezembro. (Divulgação/HBO )

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12h34.

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RESUMO ＋

A HBO Max confirmou a presença da nova série 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na CCXP26, que acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo. A plataforma ainda não divulgou quais atividades serão realizadas durante o evento. A produção, estrelada por Dominic McLaughlin, tem estreia prevista para o Natal de 2026 na HBO e na HBO Max.

A nova série de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', produzida pela HBO, estará na CCXP26, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo. O anúncio foi feito pela HBO Max nesta quarta-feira, 28.

A plataforma ainda não detalhou como será a participação da produção no evento. Segundo o comunicado, novas informações e surpresas serão anunciadas em breve.

A série é uma nova adaptação dos livros de J. K. Rowling e tem estreia prevista para o Natal de 2026, na HBO e na HBO Max.

O elenco é liderado por Dominic McLaughlin, que interpreta Harry Potter, Arabella Stanton, no papel de Hermione Granger, e Alastair Stout, como Ron Weasley.

O que esperar de Harry Potter na CCXP26?

A HBO Max confirmou a presença de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na 13ª edição da CCXP, mas não informou se haverá painéis, exibições de cenas inéditas, experiências interativas ou participação de integrantes do elenco.

O anúncio acontece antes da estreia da série, prevista para o Natal, e marca a presença da nova adaptação no evento brasileiro de cultura pop.

A participação foi divulgada nas redes sociais da plataforma.

Quem está no elenco da nova série de Harry Potter?

Além do trio principal, a produção terá John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Outros nomes confirmados incluem:

  • Lox Pratt: Draco Malfoy;
  • Rory Wilmot: Neville Longbottom;
  • Warwick Davis: Filius Flitwick;
  • Johnny Flynn: Lúcio Malfoy;
  • Bel Powley: Petúnia Dursley;
  • Daniel Rigby: Válter Dursley;
  • Paul Whitehouse: Argus Filch;
  • Katherine Parkinson: Molly Weasley;
  • Bertie Carvel: Cornélio Fudge.

A história acompanha Harry Potter, um menino que descobre ser bruxo aos 11 anos, quando recebe uma carta de admissão para Hogwarts. Na escola de magia, ele conhece novos amigos e enfrenta perigos ligados ao seu passado.

A série é escrita por Francesca Gardiner, que também atua como produtora executiva. Mark Mylod assina a direção de vários episódios e a produção executiva.

Quando e onde acontece a CCXP26?

A CCXP26 será realizada de 3 a 6 de dezembro de 2026, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

Confira os horários divulgados pela organização:

  • 2 de dezembro, quarta-feira: Spoiler Night, das 18h às 21h, exclusiva para Epic Pass, Coringa e convidados;
  • 3 de dezembro, quinta-feira: das 12h às 21h;
  • 4 de dezembro, sexta-feira: das 12h às 21h;
  • 5 de dezembro, sábado: das 11h às 21h;
  • 6 de dezembro, domingo: das 11h às 20h.

'Perguntas frequentes'

A nova série de Harry Potter estará na CCXP26? ＋

Sim. A HBO Max confirmou a participação de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na CCXP26, que será realizada de 3 a 6 de dezembro, em São Paulo.

O elenco de Harry Potter vai participar da CCXP26? ＋

A HBO Max ainda não informou se atores da série estarão presentes no evento. Os detalhes da programação serão anunciados posteriormente.

Quando estreia a nova série de Harry Potter? ＋

Segundo a HBO Max, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' tem estreia prevista para o Natal de 2026, na HBO e na plataforma de streaming.

Quem vai interpretar Harry Potter na nova série? ＋

Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter. Arabella Stanton será Hermione Granger, e Alastair Stout viverá Ron Weasley.

Onde e quando será a CCXP26? ＋

A CCXP26 acontece entre 3 e 6 de dezembro de 2026, no São Paulo Expo. A Spoiler Night está marcada para 2 de dezembro, com acesso restrito às categorias de ingresso indicadas pela organização e convidados.

Acompanhe tudo sobre:CCXP – Comic Con ExperienceHarry Potter

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