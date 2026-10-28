Nova série de Harry Potter é confirmada na CCXP26; veja o que se sabe

Nova adaptação de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' terá participação na CCXP26, em dezembro. (Divulgação/HBO )
Repórter
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12h34.
A HBO Max confirmou a presença da nova série 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na CCXP26, que acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo. A plataforma ainda não divulgou quais atividades serão realizadas durante o evento. A produção, estrelada por Dominic McLaughlin, tem estreia prevista para o Natal de 2026 na HBO e na HBO Max.
A nova série de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', produzida pela HBO, estará na CCXP26, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo. O anúncio foi feito pela HBO Max nesta quarta-feira, 28.
A plataforma ainda não detalhou como será a participação da produção no evento. Segundo o comunicado, novas informações e surpresas serão anunciadas em breve.
A série é uma nova adaptação dos livros de J. K. Rowling e tem estreia prevista para o Natal de 2026, na HBO e na HBO Max.
O elenco é liderado por Dominic McLaughlin, que interpreta Harry Potter, Arabella Stanton, no papel de Hermione Granger, e Alastair Stout, como Ron Weasley.
A HBO Max confirmou a presença de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na 13ª edição da CCXP, mas não informou se haverá painéis, exibições de cenas inéditas, experiências interativas ou participação de integrantes do elenco.
O anúncio acontece antes da estreia da série, prevista para o Natal, e marca a presença da nova adaptação no evento brasileiro de cultura pop.
A participação foi divulgada nas redes sociais da plataforma.
Além do trio principal, a produção terá John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
Outros nomes confirmados incluem:
A história acompanha Harry Potter, um menino que descobre ser bruxo aos 11 anos, quando recebe uma carta de admissão para Hogwarts. Na escola de magia, ele conhece novos amigos e enfrenta perigos ligados ao seu passado.
A série é escrita por Francesca Gardiner, que também atua como produtora executiva. Mark Mylod assina a direção de vários episódios e a produção executiva.
A CCXP26 será realizada de 3 a 6 de dezembro de 2026, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.
Confira os horários divulgados pela organização:
Sim. A HBO Max confirmou a participação de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' na CCXP26, que será realizada de 3 a 6 de dezembro, em São Paulo.
A HBO Max ainda não informou se atores da série estarão presentes no evento. Os detalhes da programação serão anunciados posteriormente.
Segundo a HBO Max, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' tem estreia prevista para o Natal de 2026, na HBO e na plataforma de streaming.
Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter. Arabella Stanton será Hermione Granger, e Alastair Stout viverá Ron Weasley.
A CCXP26 acontece entre 3 e 6 de dezembro de 2026, no São Paulo Expo. A Spoiler Night está marcada para 2 de dezembro, com acesso restrito às categorias de ingresso indicadas pela organização e convidados.