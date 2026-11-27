Para conter aumento, CMN anunciou medidas de contingenciamento (Getty/Getty Images)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16h51.
Apesar da menor taxa de desemprego em 14 anos (5,1%), as famílias brasileiras têm encontrado dificuldade para cumprir com suas dívidas. Segundo um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o crédito em atraso das famílias brasileiras aumentou 28,7% entre julho, agosto e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.
A mesma pesquisa apontou ainda que, ao todo, as dívidas com mais de 90 dias de atraso atingiram R$ 280,6 bilhões nesse mesmo intervalo. A FecomercioSP, na divulgação do estudo, credita a mudança à situação desfavorável da economia nacional.
“A conjuntura desfavorável vem pesando diretamente sobre as finanças de famílias e empresas, reduzindo a margem disponível para honrar os compromissos assumidos”, diz o texto, alertando que a taxa de inadimplência acompanhou o crescimento, chegando a 6% entre as famílias.
Nesta semana foi divulgada também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelou um aumento no rendimento real habitual de todos os trabalhos em 3,5% no mesmo período. Ainda segundo o mesmo órgão, os brasileiros estão aproveitando o aumento para gastar mais com alimentação e saúde.
Medidas de enfrentamento
Como forma de intervir no crescimento do endividamento, o Conselho Monetário Nacional (CMN), composto pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e o Banco Central, anunciou nesta quarta-feira, 25, uma série de medidas para enfrentar o endividamento, que começarão a entrar em vigor a partir de julho de 2027.
Redução gradual dos limites dos cartões de crédito para clientes que ainda possuam débitos em aberto. Só sendo revertido após o pagamento integral de seis faturas consecutivas;
Contratações de empréstimos só poderão ser assinadas presencialmente ou por meio dos canais eletrônicos dos próprios bancos;
Limitação na concessão de novos empréstimos sem garantia a clientes que já enfrentam dificuldades para pagar suas dívidas;
Bancos e emissores deverão reduzir gradativamente o limite de clientes que costumam utilizar o crédito rotativo do cartão;
Transferências de empréstimos e financiamentos deverão manter os direitos do consumidor e a instituição que originou o crédito que será responsável por informar saldo devedor, pagamentos, encargos, quitações, entre outros.