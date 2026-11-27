Apesar da menor taxa de desemprego em 14 anos (5,1%), as famílias brasileiras têm encontrado dificuldade para cumprir com suas dívidas. Segundo um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o crédito em atraso das famílias brasileiras aumentou 28,7% entre julho, agosto e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

A mesma pesquisa apontou ainda que, ao todo, as dívidas com mais de 90 dias de atraso atingiram R$ 280,6 bilhões nesse mesmo intervalo. A FecomercioSP, na divulgação do estudo, credita a mudança à situação desfavorável da economia nacional.

“A conjuntura desfavorável vem pesando diretamente sobre as finanças de famílias e empresas, reduzindo a margem disponível para honrar os compromissos assumidos”, diz o texto, alertando que a taxa de inadimplência acompanhou o crescimento, chegando a 6% entre as famílias.

Nesta semana foi divulgada também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelou um aumento no rendimento real habitual de todos os trabalhos em 3,5% no mesmo período. Ainda segundo o mesmo órgão, os brasileiros estão aproveitando o aumento para gastar mais com alimentação e saúde.

Medidas de enfrentamento

Como forma de intervir no crescimento do endividamento, o Conselho Monetário Nacional (CMN), composto pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e o Banco Central, anunciou nesta quarta-feira, 25, uma série de medidas para enfrentar o endividamento, que começarão a entrar em vigor a partir de julho de 2027.