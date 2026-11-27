A utilização de ferramentas de inteligência artificial no ambiente profissional envolve diferentes atividades, desde a produção de textos até a organização de informações e o planejamento de projetos. Para obter respostas mais adequadas, uma das etapas importantes é formular instruções claras, conhecidas como prompts.

Um comando bem estruturado apresenta o contexto da tarefa, explica o resultado esperado e estabelece critérios para a resposta. Também pode indicar o público, o formato e o tom de comunicação desejados.

No ChatGPT, Claude e Gemini, por exemplo, os usuários podem adaptar essas instruções para diferentes necessidades da rotina profissional. Confira dez modelos que podem ser utilizados no dia a dia.

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1. Para organizar as tarefas da semana

A organização das demandas é uma das atividades que pode ser auxiliada pela IA. A ferramenta pode ajudar a distribuir tarefas, identificar prioridades e estruturar um cronograma.

Prompt:

"Atue como um assistente de organização profissional. Tenho as seguintes tarefas para realizar nesta semana: [insira as atividades]. Organize as demandas em um cronograma de segunda a sexta-feira, considerando prazos, nível de prioridade e tempo estimado de execução. Identifique possíveis conflitos e sugira uma ordem de realização."

2. Para escrever e revisar e-mails

A IA pode auxiliar na elaboração de mensagens profissionais, especialmente quando é necessário adaptar a comunicação ao destinatário ou resumir informações.

Prompt:

"Escreva um e-mail profissional para [destinatário] com o objetivo de [explique a finalidade]. Utilize linguagem clara, objetiva e cordial. Organize as informações em uma sequência lógica e evite expressões excessivamente formais. Considere este contexto: [insira as informações]."

3. Para preparar reuniões

Antes de uma reunião, a ferramenta pode ajudar a estruturar uma pauta e organizar os principais assuntos que precisam ser discutidos.

Prompt:

"Crie uma pauta para uma reunião sobre [tema]. Os participantes serão [indique os profissionais ou áreas]. Organize os assuntos por ordem de prioridade, sugira perguntas para orientar a discussão e indique quais decisões precisam ser tomadas ao final do encontro."

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4. Para resumir documentos extensos

Relatórios, apresentações e documentos podem exigir tempo para leitura e identificação das informações mais relevantes. A IA pode ajudar a sintetizar esses materiais.

Prompt:

"Analise o documento a seguir e produza um resumo executivo. Destaque os principais argumentos, dados apresentados, conclusões e recomendações. Organize o resultado por tópicos temáticos e preserve informações importantes. Não acrescente dados que não estejam no material original: [insira o documento]."

5. Para analisar dados e identificar tendências

Ferramentas de IA também podem auxiliar na interpretação de planilhas e conjuntos de dados, desde que os arquivos estejam em formatos compatíveis e sejam fornecidos à ferramenta.

Prompt:

"Analise os dados desta planilha e identifique os principais padrões, variações e tendências. Destaque os resultados que merecem atenção, compare os períodos disponíveis e apresente possíveis explicações para as diferenças encontradas. Diferencie os dados observados das hipóteses: [anexe a planilha]."

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6. Para planejar projetos

Na gestão de projetos, a IA pode ajudar a transformar objetivos gerais em etapas de execução, com prazos e entregáveis.

Prompt:

"Ajude a estruturar um projeto com o seguinte objetivo: [descreva o objetivo]. Divida o trabalho em etapas, indique os principais entregáveis, sugira prazos e identifique possíveis riscos. Organize as informações em um plano de execução que possa ser acompanhado pela equipe."

7. Para criar apresentações

A ferramenta pode auxiliar na organização de ideias e na definição da sequência de slides de uma apresentação profissional.

Prompt:

"Monte uma estrutura de apresentação sobre [tema], direcionada a [público]. Organize o conteúdo em até [número] slides, com título, mensagem principal e informações essenciais de cada página. Utilize uma sequência lógica e priorize clareza e objetividade."

8. Para identificar problemas e propor soluções

Em situações que exigem análise de cenários, a IA pode ajudar a organizar fatores envolvidos e levantar alternativas para avaliação.

Prompt:

"Analise a seguinte situação profissional: [descreva o problema]. Identifique possíveis causas, consequências e fatores que precisam ser considerados. Apresente três alternativas de solução, com vantagens, limitações e possíveis riscos de cada uma."

9. Para melhorar a comunicação de relatórios

Relatórios técnicos podem precisar de adaptações para públicos que não dominam determinado assunto.

Prompt:

"Reescreva o texto abaixo para torná-lo mais claro e acessível a profissionais que não são especialistas no assunto. Preserve os dados, conceitos e informações técnicas importantes. Elimine repetições e organize os argumentos de maneira lógica: [insira o texto]."

10. Para desenvolver habilidades profissionais

A IA também pode ser utilizada como apoio à aprendizagem, ajudando a identificar conhecimentos necessários para determinadas atividades ou objetivos

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