Produtora de 'Obsessão' diz que não recebeu o lucro do filme

A produtora Leonora Ann Darby entrou nesta semana com uma ação judicial contra dois colegas da Tea Shop Productions, alegando ter sido excluída da participação nos lucros de "Obsessão", filme independente que se transformou em um dos fenômenos mais inesperados de bilheteria de 2026.

Darby acusa James Harris e Mark Lane, cofundadores da produtora, de não cumprirem um acordo firmado em 2024 que, segundo a ação, previa que ela teria direito a um terço dos lucros líquidos dos filmes que liderasse como produtora.

Embora tenha recebido o crédito formal de produtora executiva em "Obsessão", Darby afirma que exerceu, na prática, funções de produtora principal e teve participação decisiva no desenvolvimento e na finalização do filme.

A ação foi apresentada nesta segunda-feira, 31, em um tribunal estadual da Califórnia. A produtora acusa Harris e Lane de descumprirem os acordos firmados anteriormente e de reduzirem o reconhecimento de sua contribuição para "Obsessão".

Os dois produtores e Barker foram procurados para comentar o processo, mas não havia resposta registrada na fonte.

O caso agora coloca em disputa justamente a dimensão financeira mais extraordinária do fenômeno "Obsessão": como os lucros gerados por um dos maiores sucessos de baixo orçamento dos últimos anos devem ser distribuídos entre os profissionais envolvidos em sua produção.

Darby afirma ter sido fundamental para o filme

Segundo a ação, Darby entrou no projeto em um momento delicado da produção. A montagem havia sido retirada do diretor e roteirista Curry Barker e entregue a outro editor, situação que estaria prejudicando o filme.

Darby teria defendido que Barker retomasse o controle da montagem, o que aconteceu. Ela também teria recomendado novas filmagens para solucionar problemas identificados na produção.

A produtora afirma ainda que suas sugestões contribuíram para mudanças importantes na história, incluindo a estrutura inicial da relação entre os protagonistas, os arcos dos personagens e a decisão de assumir completamente os elementos sobrenaturais do filme.

Uma das mudanças citadas foi a utilização do elemento One Wish Willow como algo real dentro do universo da história, decisão associada à chamada "cena do dinheiro".

Darby posteriormente assumiu uma função de liderança na finalização do longa para que ele pudesse ser entregue a tempo do Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Foi durante o festival que "Obsessão" acabou sendo vendido para a Focus Features por US$ 16,2 milhões, segundo a própria ação.

A disputa pelos lucros

Darby afirma que, em 2024, havia negociado com a Tea Shop Productions uma estrutura de compensação que lhe garantiria 33,3% dos lucros líquidos dos filmes que liderasse.

Depois que "Obsessão" se tornou um sucesso, porém, a produtora afirma que Harris e Lane passaram a não reconhecer sua participação financeira no projeto.

Na primavera, Darby teria questionado Harris sobre os valores relacionados à venda do filme. Ela afirma que conseguia acompanhar informações da conta responsável pela distribuição dos recursos financeiros.

Segundo a ação, Harris posteriormente ofereceu a ela um pagamento inicial de US$ 300 mil, com a continuidade da participação nos lucros líquidos.

Pouco depois, entretanto, Darby diz que perdeu o acesso às informações da conta. Em junho, a empresa teria apresentado uma nova proposta de consultoria.

A produtora tentou garantir que o acordo não eliminasse seu direito aos lucros de "Obsessão", mas afirma que Lane respondeu que a remuneração futura pelo filme seria definida de acordo com o que ele e Harris considerassem apropriado.

Posteriormente, a Tea Shop teria substituído a proposta por um acordo de first-look que, segundo a ação, estabelecia explicitamente que Darby não teria participação nos lucros de "Obsessão".

Darby agora pede, entre outras medidas, uma prestação completa de contas de diversos projetos, incluindo "Obsessão", além dos valores de participação nos lucros e bônus que afirma ter direito a receber.

Como 'Obsessão' virou um fenômeno de bilheteria

A disputa ganhou proporções maiores porque "Obsessão" teve uma trajetória extraordinária para uma produção independente.

O filme, dirigido por Curry Barker, custou aproximadamente US$ 750 mil e recentemente ultrapassou a marca de US$ 500 milhões em bilheteria mundial.

A relação entre orçamento e arrecadação transformou o longa em um caso atípico para Hollywood. Uma produção de orçamento extremamente baixo conseguiu alcançar uma receita global que representa centenas de vezes seu custo de produção.

O desempenho também chamou atenção pela trajetória de Barker. Aos 26 anos, o cineasta saiu do universo dos filmes feitos para o YouTube para se tornar um nome associado a um grande sucesso de bilheteria com um filme original e de baixo orçamento.

O caso se tornou uma das histórias mais comentadas da indústria justamente por reunir elementos pouco comuns: um filme independente, uma produção de apenas US$ 750 mil e uma arrecadação superior a US$ 500 milhões.

A repercussão já abriu novos caminhos para Barker. Ele foi contratado para escrever e dirigir um reboot de "O Massacre da Serra Elétrica" para a A24 e também deverá escrever e dirigir outra história original para a Universal e a Blumhouse Atomic Monster.