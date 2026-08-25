Ricky Martin e Débora Nascimento estrelam 'Hombre al Agua', novo filme de Gael García Bernal

Ricky Martin está de volta ao cinema e, desta vez, divide o elenco com a atriz brasileira Débora Nascimento. Os dois fazem parte de "Hombre al Agua", novo longa dirigido, roteirizado e estrelado pelo ator e produtor Gael García Bernal, que terá sua estreia mundial no Festival de Veneza, em setembro.

Segundo o Deadline, além de atuar, Martin também participa da produção executiva do filme. O projeto foi rodado em Mérida, no México, e marca seu retorno às produções em espanhol depois de cerca de duas décadas.

Qual é a história de 'Hombre al Agua'?

A trama acompanha Camilo, um salva-vidas cubano interpretado por Gael García Bernal. A vida do personagem muda depois que ele salva Abel, um empresário mexicano que se envolve com a política.

Após o resgate, Camilo recebe uma proposta para trabalhar com o empresário e acaba se casando com a filha dele. A mudança de vida coloca o personagem no centro de uma rede de interesses pessoais e políticos.

O filme aborda temas como masculinidade, paternidade e migração, combinando drama e comédia com elementos surrealistas.

Ricky Martin interpreta outro ator

Martin vive Roby, um ator contratado para interpretar Camilo em uma cinebiografia produzida pela esposa do protagonista. O papel cria uma espécie de filme dentro do filme e coloca o cantor em uma posição diferente de sua própria trajetória como artista.

Segundo Gael García Bernal, Ricky Martin foi a primeira escolha para o papel, mas a possibilidade parecia tão improvável que o diretor preferiu manter a ideia em segredo durante boa parte do desenvolvimento do filme. A participação previa apenas um dia de filmagem. Pouco antes do início das gravações, Gael conseguiu o telefone do cantor porto-riquenho e decidiu fazer o convite, que foi aceito rapidamente por Martin.

Em entrevista ao Deadline, Gael contou que Ricky chegou ao set animado, entrou no clima da personagem e passou a apoiar o projeto de perto. A aproximação levou naturalmente à participação do cantor também como produtor executivo do longa. "Ricky foi um daqueles acidentes maravilhosos", disse o produtor.

Elenco conta com atriz brasileira

Débora Nascimento integra o elenco do filme, que também reúne Esmeralda Pimentel, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García-Rulfo e Jorge Salinas.

Quando estreia 'Hombre al Agua'?

A estreia mundial de "Hombre al Agua" acontecerá na seção Spotlight do Festival de Veneza, em 6 de setembro. O longa também será apresentado no Festival Internacional de Cinema de Toronto antes de chegar aos cinemas mexicanos em 24 de setembro.

Confira o trailer de 'Hombre Al Agua'