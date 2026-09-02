Neto de John Lennon: Sean Ono Lennon anuncia a chegada do primeiro filho

Sean Ono Lennon estreou na paternidade. O músico ganhador do Grammy — filho do ex-Beatle John Lennon e da artista Yoko Ono — anunciou nas redes sociais nesta terça-feira, 1º, o nascimento de seu primeiro filho, fruto da relação com a parceira Charlotte Kemp Muhl.

Aos 50 anos, Lennon publicou um registro do casal segurando o bebê recém-nascido, vestido com um body listrado em preto e branco. Trata-se do primeiro neto de John Lennon, morto a tiros em 1980. Já Yoko Ono é avó de outros dois netos, netos de sua filha Kyoko Chan Cox, nascida do relacionamento com o cineasta Anthony Cox.

"[Charlotte] e eu fabricamos um 'feijãozinho' de gente!", escreveu Sean na legenda. "Ele se chama Aurelius! Valeu, pessoal!"

Sean e Muhl — musicista e modelo — se conheceram em 2005, no festival Coachella, e começaram o namoro em 2007, conforme informou a revista People. Desde então, os dois construíram parcerias musicais diversas, entre elas o projeto de pop psicodélico The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

O músico publicou ainda outros cliques do filho, entre eles um em que o bebê aparece encostado no colo de Muhl. Na legenda, apenas: "Mamãe!"

Muhl, por sua vez, comentou o momento em publicação própria no Instagram, reunindo fotos despretensiosas dos três juntos. "Fabricamos um ser humano! Estou cada vez mais convencida de que o DNA é algum tipo de código alienígena de quatro letras com vontade própria", brincou. "A falta de sono só deixa tudo mais surreal... Aceito dicas de como fazer o bebê arrotar. Ando colocando Aphex Twin e Stravinsky pra ele. E mecônio é algo bem bizarro."

Em abril, em entrevista ao USA TODAY, Sean já havia falado sobre o vínculo com o pai. Ele atuou como produtor executivo do documentário "One to One: John & Yoko", que reúne material de arquivo do casal no início conturbado dos anos 1970.

"Como não convivi com meu pai enquanto crescia, boa parte do que conheço dele vem de vídeos, filmes e gravações", contou Sean. "Por isso, tenho sempre a sensação de estar ganhando um tempo extra ao lado dele. Ouvir aquelas ligações gravadas foi uma experiência e tanto — tudo muito genuíno, sem qualquer edição."