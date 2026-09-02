Tom Cruise defende a compra da Warner pela Paramount

Tom Cruise declarou apoio à compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount, defendendo que a operação pode ajudar Hollywood a aumentar a produção de filmes e criar mais oportunidades para profissionais da indústria.

Em entrevista ao apresentador Pat McAfee, o ator comentou a promessa do CEO da Paramount, David Ellison, de produzir pelo menos 30 filmes por ano caso a aquisição seja concluída.

"Eu acho incrível", disse Cruise ao falar sobre a perspectiva de chegar a 30 produções anuais. Para o ator, o aumento da produção poderia beneficiar não apenas a Paramount, mas toda a comunidade cinematográfica.

Cruise argumentou que uma produção maior poderia gerar novas oportunidades para roteiristas, diretores, produtores e outros profissionais. Na avaliação dele, se os 30 filmes forem bem-sucedidos, esse número poderia crescer para 40 produções.

Outras celebridades se posicionaram contra a operação

A manifestação de Cruise ocorre em um cenário no qual parte significativa da comunidade criativa de Hollywood se posicionou contra a transação.

Em abril, mais de 1.000 atores, diretores, roteiristas e outros profissionais assinaram uma carta aberta contra a aquisição. Entre os nomes destacados estavam Joaquin Phoenix, Ben Stiller e Kristen Stewart.

A lista também reuniu nomes como David Fincher, Denis Villeneuve, J.J. Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Mark Ruffalo, Jane Fonda, Glenn Close, Tiffany Haddish, Yorgos Lanthimos e Ted Danson, entre muitos outros.

Os signatários argumentaram que a operação aumentaria a concentração da indústria e poderia resultar em menos filmes, menos empregos e menos opções para os criadores e para o público.

Damon Lindelof, criador de "Watchmen", também explicou publicamente por que decidiu assinar a carta. Embora tenha descrito David Ellison como um executivo ambicioso e apaixonado por cinema, Lindelof afirmou estar preocupado com o impacto de uma fusão sobre os trabalhadores que atuam nos bastidores das produções.

Entre os profissionais citados por ele estão técnicos de iluminação, motoristas, cenógrafos, operadores de câmera, equipes de som e trabalhadores de catering.

Paramount defende que a fusão aumentará a produção

A Paramount respondeu à carta afirmando compreender as preocupações dos profissionais, mas apresentou uma visão diferente sobre os efeitos da operação.

A empresa disse que a aquisição poderia criar uma companhia capaz de financiar mais projetos, apoiar talentos em diferentes estágios de suas carreiras e ampliar a distribuição de histórias.

A promessa central apresentada pela Paramount é manter uma produção mínima de 30 filmes de longa-metragem por ano com lançamento completo nos cinemas.

A empresa também afirmou que pretende continuar licenciando conteúdo e preservar marcas importantes com liderança criativa independente.

Qual é a situação atual da transação?

A Paramount Skydance anunciou sua intenção de comprar a Warner Bros. Discovery em uma operação avaliada em US$ 111 bilhões. O acordo surgiu depois de uma disputa com a Netflix pelos ativos da Warner.

A transação, porém, ainda não foi concluída. O negócio continua sob análise e enfrenta resistência de parte da comunidade de Hollywood.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, e autoridades de outros estados estão examinando a operação e avaliando a possibilidade de medidas legais para tentar bloqueá-la.

A principal discussão em torno do negócio é o efeito que a concentração de ativos poderia ter sobre a competição. Os críticos afirmam que a operação reduziria o número de grandes estúdios americanos para quatro e poderia diminuir a quantidade de filmes e séries produzidos.

A Paramount, por outro lado, sustenta que a combinação das duas empresas fortaleceria sua capacidade de investir em conteúdo e criaria mais oportunidades para artistas.