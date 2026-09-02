Nomad investe R$ 100 milhões no Time Out Market brasileiro com 'experience rights'

Depois da febre dos naming rights em estádios, estações de metrô e até filmes e séries, há uma nova estratégia no mercado de marketing. É o tal do experience rights, apresentado nesta quarta-feira, 2, entre a Nomad e o Time Out Market, que inaugura em São Paulo no primeiro trimestre de 2027.

A fintech, conhecida pela modalidade do cartão de débito e crédito internacional, assinou um contrato de 10 anos e investimento inicial de R$ 100 milhões com o Time Out Market para a abertura da primeira unidade da rede na América do Sul, no Conjunto Nacional, em São Paulo. O formato é de experience rights, uma iniciativa que foca menos no nome da empresa ao lado do projeto e mais nas experiências exclusivas que oferece dentro dele.

“Não queríamos apenas colocar nossa marca na parede. A gastronomia é o maior elo emocional para quem quer explorar o mundo, que tem total sinergia com a nossa proposta de serviços financeiros. Trazer o Time Out para São Paulo é o nosso movimento inverso: se antes levávamos o brasileiro para o mundo, agora trazemos o mundo para o brasileiro”, afirma Thaís Nicolau, diretora de marca da Nomad, em entrevista à EXAME.

O patrocínio entra em uma plataforma viva de experiências para 3,8 milhões de clientes, com desdobramentos no Time Out Market em outros países além de São Paulo, como Lisboa e Nova York.

A virada da gastronomia e o patrocínio no Time Out Market

A busca por uma "interface física" com o usuário não é novidade na Nomad. Com apenas seis anos de operação, a fintech já havia surpreendido o mercado ao inaugurar a própria sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O espaço trouxe um olhar de hospitality e design distinto do padrão das instituições financeiras tradicionais.

Foi no ano de 2026, no entanto, que a marca marcou a entrada no universo gastronômico. A Nomad lançou o programa Entre Américas no canal GNT, patrocinou o MasterChef Brasil na Band e colocou no ar o Nomad Guide — um guia de curadoria de bares e restaurantes feito por especialistas, que começou com 12 cidades e já passa de 30 destinos globais.

O acordo com o Time Out Market é a coroação dessa fase. Além de dar visibilidade à marca no espaço, a Nomad gerenciará um dos 17 boxes de restaurantes do complexo paulistano. A cada quatro meses, o local receberá chefs internacionais inéditos no Brasil ou promoverá colaborações exclusivas entre nomes locais e globais.

“Olhando para o nosso posicionamento, que é possibilitar ao brasileiro ter as melhores oportunidades de uma vida financeira global e explorar novas culturas, a gente viu que a gastronomia é um território que estava sem dono no setor financeiro. Entendemos que era uma oportunidade enorme de estabelecer um vínculo emocional forte com as pessoas em um espaço totalmente aberto”, explicou a executiva.

Para a base de clientes, os benefícios do Experience Rights começam antes mesmo da abertura oficial. Os usuários da Nomad terão prioridade no soft opening em janeiro do ano que vem, acesso a uma área exclusiva no Conjunto Nacional, facilidade para reservas, descontos e cortesia de drinks e sobremesas. A fintech também prepara o lançamento de uma premiação anual proprietária para reconhecer novos talentos da culinária local.

Novos clientes

O ecossistema no Time Out Market SP também funcionará como um espaço para conversão de negócios. O espaço contará com uma máquina para emissão instantânea de cartões de crédito da Nomad — produto que a marca vem acelerando no país —, além de áreas de atendimento.

A estratégia ganha contornos diante dos números da companhia. Desde o final de 2023, a base de clientes saltou de 1,2 milhão para 3,8 milhões de pessoas. A fatia de usuários que utilizam a plataforma para investimentos no exterior subiu de 5% para 20%, e já soma R$ 8 bilhões em ativos sob custódia.