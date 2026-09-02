O governo Trump quer turbinar Hollywood com novos incentivos; a Califórnia, também

Hollywood pode ganhar novos incentivos para produzir filmes e séries nos Estados Unidos. A movimentação acontece em duas frentes: uma proposta de incentivo fiscal federal, que começa a ser estruturada em Washington, e uma mudança na legislação da Califórnia para preservar a competitividade do programa estadual de benefícios à produção.

As duas iniciativas têm objetivos diferentes, mas partem do mesmo problema: a queda da produção cinematográfica e televisiva dentro dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, produções passaram a buscar cada vez mais países que oferecem incentivos fiscais para receber filmagens. Reino Unido, Canadá e Austrália estão entre os destinos citados pela indústria.

A proposta federal tenta tornar os EUA mais competitivos na disputa internacional por filmagens, enquanto a medida da Califórnia tenta garantir que o principal polo histórico de Hollywood continue competitivo dentro do próprio país.

O que pretende fazer a nova lei federal?

A proposta federal recebeu o nome de "Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act". A legislação ainda está sendo elaborada e deve ser apresentada com apoio bipartidário no Congresso americano.

A ideia é criar um incentivo fiscal nacional para filmes e séries produzidos nos Estados Unidos.

Atualmente, produzir fora do país frequentemente é mais barato porque diversos governos oferecem benefícios para atrair produções. O objetivo da proposta é reduzir essa diferença e tornar economicamente mais interessante filmar dentro dos EUA.

O projeto também deverá ser apresentado como uma iniciativa de geração de empregos. A estratégia busca conquistar apoio político mostrando que a chamada "produção fugitiva" não afeta apenas Hollywood, mas também trabalhadores e empresas de diferentes regiões americanas.

Por que Hollywood quer um incentivo federal?

Mais de 120 países oferecem algum tipo de subsídio para atrair produções audiovisuais. Isso criou uma disputa internacional para decidir onde grandes filmes e séries serão gravados.

O Reino Unido, por exemplo, se tornou um dos principais centros para grandes produções. O país recebeu projetos como filmes da Marvel, "The Odyssey", "Jurassic World Rebirth" e "A Knight of the Seven Kingdoms".

Segundo dados citados pela indústria, produções internacionais movimentaram aproximadamente US$ 7,8 bilhões na economia britânica em 2025. Os gastos de produções americanas no país cresceram quase 30% em relação ao ano anterior.

Para Hollywood, a lógica é simples: se outros países conseguem atrair as produções oferecendo benefícios fiscais, os Estados Unidos precisam oferecer condições semelhantes para manter uma parcela maior desse trabalho em seu próprio território.

O que muda na Califórnia?

A Califórnia já possui um programa próprio de incentivos para cinema e televisão. Em 2025, o governador Gavin Newsom sancionou uma expansão que aumentou o programa de US$ 330 milhões para US$ 750 milhões por ano.

O problema surgiu com uma legislação orçamentária aprovada em 2026, conhecida como SB 122. A nova regra criou limites anuais para a utilização de créditos tributários empresariais, o que poderia reduzir, na prática, o impacto do incentivo destinado à indústria audiovisual.

Hollywood reagiu porque a mudança poderia tornar o estado menos competitivo justamente depois da ampliação do programa.

Para resolver o problema, a Assembleia Legislativa da Califórnia aprovou a SB 186, apresentada pelo senador estadual Ben Allen. O projeto agora está nas mãos do governador Gavin Newsom, que deve decidir até o fim de setembro se sanciona ou veta a proposta.

A legislação atua em pontos específicos:

Produções independentes ficam fora dos limites anuais: a SB 186 isenta projetos independentes dos limites anuais para utilização dos créditos fiscais empresariais.

Produtoras podem transformar mais rapidamente o crédito em dinheiro: atualmente, produções que optam por monetizar parte do crédito podem transformar 90% de seu valor em recursos. A nova regra elevaria esse percentual para 95%.

O prazo para receber o dinheiro diminui: em vez de esperar até cinco anos, as produções poderiam receber os recursos em até dois anos.