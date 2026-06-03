Um jovem de 20 anos desbancou o novo filme de Star Wars nas bilheterias — ele gastou 16 vezes menos

A tradicional indústria de entretenimento de Hollywood está enfrentando uma crise de modelo de negócios que nenhuma inteligência artificial ou projeção financeira tradicional foi capaz de prever.

O padrão histórico para a criação de um blockbuster de sucesso sempre dependeu de uma fórmula rígida: orçamentos multimilionários, estúdios tradicionais e propriedades intelectuais (IPs) consagradas, como histórias em quadrinhos ou best-sellers literários.

No entanto, o resultado das bilheterias globais deste início de junho de 2026 decretou a disrupção definitiva desse mercado.

Kane Parsons, um jovem de apenas 20 anos que começou a produzir vídeos de terror em seu quarto durante o ensino médio, acaba de se tornar o cineasta mais jovem da história dos Estados Unidos a atingir o topo das bilheterias mundiais. Seu filme de estreia, "Backrooms", arrecadou impressionantes US$ 81,5 milhões nos EUA e US$ 118 milhões globalmente em seu primeiro fim de semana.

O dado que mais chocou Wall Street e os executivos de cinema foi a eficiência do capital de Parsons: seu longa-metragem de terror custou modestos US$ 10 milhões para ser produzido.

Na mesma semana, a produção independente atropelou o gigante "The Mandalorian e Grogu", o novo spin-off da franquia Star Wars, que contou com um orçamento inflado de US$ 165 milhões da Disney e ficou para trás na preferência do público.

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A economia dos criadores contra o orçamento de Hollywood

O fenômeno de "Backrooms" não é um caso isolado, mas sim a validação de uma nova dinâmica de consumo. O conceito do filme nasceu de uma imagem assustadora e anônima publicada no fórum digital 4chan em 2019, que Parsons transformou em uma série de curtas de ficção científica e terror em seu canal do YouTube.

Para a surpresa do mercado, o segundo filme mais assistido do mesmo fim de semana seguiu exatamente a mesma cartilha de criação: "Obsession", um thriller dirigido por Curry Barker, um jovem de 26 anos que abandonou a faculdade de cinema.

Barker construiu uma base de fãs gigantesca e engajada organicamente no TikTok e no YouTube antes mesmo de tentar a sorte no cinema tradicional. O resultado de sua estratégia? Transformou uma produção independente de US$ 750.000 em um faturamento estrondoso de US$ 105 milhões.

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