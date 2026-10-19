Primavera Sound anuncia shows paralelos em São Paulo; veja datas e atrações

O Primavera Sound São Paulo 2026 anunciou nesta segunda-feira, 19, a programação do Primavera na Cidade, série de shows paralelos ao festival que levará artistas a duas casas de espetáculos da capital paulista nos dias 2, 3 e 4 de dezembro.

Entre as atrações estão Smerz, Model/Actriz, Ecco2k, underscores, Sophia Stel, Metrika, Nation of Language e Mannequin Pussy.

Os shows acontecem na semana do festival principal, marcado para 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. A retirada gratuita de ingressos para quem comprou o Primavera Pass começa nesta terça-feira, 20, às 10h. A venda geral será aberta na quarta-feira, 21, a partir das 12h, pela plataforma Ingresse.

Qual é a programação do Primavera na Cidade?

A programação será distribuída entre o Cine Joia e a Audio, com apresentações de artistas de diferentes vertentes da música alternativa e eletrônica.

2 de dezembro — Cine Joia

Smerz

Model/Actriz

3 de dezembro — Audio

underscores b2b umru

Ecco2k

Sophia Stel

Metrika

4 de dezembro — Cine Joia

Nation of Language

Mannequin Pussy

Quem são os artistas dos shows paralelos?

O Primavera na Cidade reúne nomes ligados a cenas experimentais, pop alternativo, música eletrônica e rock independente. A programação também oferece a oportunidade de acompanhar apresentações em espaços menores do que o Autódromo de Interlagos, onde acontece o festival principal.

Smerz é a dupla norueguesa formada por Catharina Stoltenberg e Henriette Motzfeldt, conhecida por uma sonoridade que mistura pop experimental, spoken word e música eletrônica. Em 2025, as artistas lançaram Big city life, álbum conceitual sobre a vida urbana contemporânea. A faixa You Got Time and I Got Money é uma das portas de entrada para o trabalho da dupla.

Model/Actriz combina elementos de dance-punk e rock experimental. O grupo lançou o álbum de estreia, Dogsbody, em 2023, depois de ter sido formado em 2016. Liderada por Cole Haden, a banda aposta em performances intensas e em uma sonoridade que transita entre o punk e a música eletrônica.

Na Audio, um dos destaques é underscores, projeto musical de April Harper Grey associado à música eletrônica experimental e ao hyperpop. A artista constrói canções de produção digital, com referências que atravessam diferentes gêneros e uma abordagem que acompanha a velocidade da cultura da internet. A apresentação será em formato b2b com umru, produtor e DJ ligado à cena eletrônica experimental.

Outro nome do dia é Ecco2k, artista sueco ligado à cena musical de Estocolmo e ao coletivo Drain Gang. Seu trabalho combina rap, experimentação eletrônica e estética digital.

A programação também inclui Sophia Stel, artista e produtora canadense que ganhou atenção com os EPs Object Permanence, de 2024, e How to Win At Solitaire. Seu trabalho mistura indie rock, música eletrônica e influências pós-internet, com letras pessoais e uma sonoridade que não se prende a um único gênero.

Metrika, nome artístico de Thais Amores García, é uma cantora, compositora e rapper espanhola. Sua música combina trap, reggaeton e neoperreo, com letras que exploram sexualidade, empoderamento feminino e fantasia urbana. Entre seus lançamentos estão Madre Fundadora (2024) e Neofita (2025).

Já Nation of Language representa uma vertente mais melódica da programação. A banda norte-americana recupera elementos do synth-pop e do pós-punk dos anos 1980, com sintetizadores, linhas de baixo marcantes e letras melancólicas. O som do grupo dialoga com referências como New Order e Depeche Mode.

Por fim, Mannequin Pussy é uma banda norte-americana de punk e rock alternativo conhecida pela intensidade das apresentações e por combinar momentos agressivos com passagens melódicas.

Como conseguir ingressos para o Primavera na Cidade?

A organização estabeleceu duas etapas para a distribuição dos ingressos:

Early Bird: começa na terça-feira, 20 de outubro, às 10h. A retirada gratuita é destinada a quem comprou o Primavera Pass e fica disponível por 24 horas, até quarta-feira, 21, às 10h, ou enquanto durar o lote.

começa na terça-feira, 20 de outubro, às 10h. A retirada gratuita é destinada a quem comprou o Primavera Pass e fica disponível por 24 horas, até quarta-feira, 21, às 10h, ou enquanto durar o lote. Venda geral: começa na quarta-feira, 21 de outubro, às 12h, pela plataforma Ingresse.

A disponibilidade está sujeita ao limite de ingressos de cada lote e à capacidade das casas de shows.

Quando e onde será o Primavera Sound São Paulo 2026?

Datas: 5 e 6 de dezembro de 2026

5 e 6 de dezembro de 2026 Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Autódromo de Interlagos, São Paulo Endereço: Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos – São Paulo (SP)

Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos – São Paulo (SP) Ingressos para o festival: vendas pela Ingresse

O que esperar do festival principal?

O Primavera Sound São Paulo 2026 terá atrações internacionais e brasileiras de diferentes vertentes da música alternativa. Entre os nomes anunciados estão The Strokes, Gorillaz, FKA twigs, Lily Allen, Yung Lean, Courtney Barnett, Ana Frango Elétrico, Machine Girl e Ecco2k.

O festival retorna à capital paulista após a pausa de 2024 e a ausência de uma edição em 2025. A primeira edição brasileira aconteceu em 2022, no Sambódromo do Anhembi, com nomes como Björk, Mitski, Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Charli XCX, Arca e Phoebe Bridgers. Em 2023, o evento foi realizado no Autódromo de Interlagos, com atrações como The Cure, Pet Shop Boys e The Killers.

Depois de dois anos sem uma edição brasileira, o Primavera Sound volta a São Paulo em 2026 sob a produção da Bonus Track Entretenimento. Em entrevista à EXAME Casual, o sócio da produtora, Luiz Guilherme Niemeyer, afirmou que existe uma demanda reprimida pela volta do festival. “Ficou realmente uma demanda reprimida desse público, que ficou carente do Primavera”, disse.

Além dos shows no fim de semana, o Primavera na Cidade amplia a programação com apresentações em casas de espetáculos nos dias anteriores ao festival. Para quem quer acompanhar artistas de cenas mais experimentais ou aproveitar shows em ambientes menores, os eventos paralelos são uma alternativa à programação principal.