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Taylor Swift: 'The Life of a Show Girl' completa 15 semanas em 1º lugar na Billboard

Com o lançamento da versão deluxe "Encore", Taylor Swift consolida novo recorde no topo da Billboard 200

Taylor Swift: "The Life of a Showgirl" segue no topo das paradas da Billboard (AFP)

Taylor Swift: "The Life of a Showgirl" segue no topo das paradas da Billboard (AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12h35.

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"The Life of a Showgirl", o álbum mais recente de Taylor Swift, conquistou sua 15ª semana não consecutiva no topo da Billboard 200.

O álbum somou 87 mil unidades equivalentes de álbum nos Estados Unidos na semana encerrada em 15 de outubro, segundo a empresa de monitoramento Luminate. O indicador considera não apenas a venda de discos físicos e digitais, mas também a reprodução das músicas em serviços de streaming e a venda de faixas avulsas, convertidas em unidades equivalentes de álbuns.

Esse número foi impulsionado pela edição “Encore”, que trouxe quatro faixas inéditas, incluindo “Patient Zero”, música número 1 do ranking Billboard Hot 100 atualmente.

Relembre o histórico de 'The Life of a Showgirl'

"The Life of a Showgirl" foi lançado em outubro de 2025 e registrou a marca de 2,7 milhões de cópias vendidas em sua semana de estreia.

Quase um ano após seu lançamento, Swift anunciou a edição "Encore", com quatro novas músicas, para o dia 24 de setembro. A versão deluxe do álbum acumulou 173 mil unidades equivalentes em sua primeira semana.

Na última segunda-feira, "Patient Zero" manteve a 1ª posição da Hot 100 pela segunda semana consecutiva, o que levou Taylor Swift a alcançar sua 51ª semana no topo da parada. A cantora fica atrás apenas de Mariah Carey (101), Rihanna (60), The Beatles (59) e Drake (58).

Primeira apresentação ao vivo

Taylor ainda não teve nenhuma apresentação pública da nova era "Showgirl", no entanto, a cantora tem se apresentado em alguns eventos privados, incluindo o evento "For Your Consideration" na Ross House e uma participação no Museu do Grammy.

No último fim de semana, Swift realizou sua primeira apresentação com banda completa desde o fim da "The Eras Tour" durante a 6ª Gala Anual do Academy Museum. Na setlist, estavam canções como “I Knew It, I Knew You”, “Blank Space” e “Love Story”. A cantora também apresentou “The Fate of Ophelia” pela primeira vez.

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