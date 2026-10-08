Quem é Slayyyter? Conheça a artista pop que será atração do Lollapalooza 2027

RESUMO ＋ Slayyyter chega ao Lollapalooza Brasil 2027 depois de viver o maior momento de sua carreira. Com o álbum "WOR$T GIRL IN AMERICA", a cantora saiu do circuito underground, conquistou seu primeiro número 1 na parada Dance Albums da Billboard e recebeu o selo "Best New Music" da Pitchfork. Conheça a artista antes do festival.

Slayyyter chega ao Lollapalooza Brasil 2027 em um momento especialmente importante de sua carreira. A cantora americana é uma das atrações do festival, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Poucos artistas do pop alternativo chegam ao Lolla depois de uma sequência tão forte de acontecimentos.

Em 2026, Slayyyter lançou "WOR$T GIRL IN AMERICA", seu trabalho de maior repercussão até agora, e transformou uma carreira construída no underground em um dos nomes mais comentados do pop alternativo.

Quem é Slayyyter?

Nascida Catherine Grace Garner, Slayyyter começou a lançar músicas na internet em 2018, enquanto trabalhava como cabeleireira em St. Louis, no Missouri.

Ela rapidamente se tornou uma das figuras associadas à cena hyperpop, ao lado de nomes como Charli XCX, A. G. Cook e SOPHIE.

Depois vieram os álbuns Troubled Paradise, de 2021, e Starfucker, de 2023. A consagração, porém, veio com "WOR$T GIRL IN AMERICA".

O álbum que mudou sua carreira

O disco chegou ao número 22 da Billboard 200 e alcançou o primeiro lugar na parada Dance Albums, seu primeiro número 1 em uma parada da Billboard.

O single "Dance..." também viralizou no TikTok e chegou ao Top 10 da Hot Dance/Pop Songs.

A força do álbum não ficou restrita aos números. A Pitchfork, publicação conhecida pelo rigor nas avaliações musicais, deu ao disco o selo "Best New Music" e nota 8,2.

A crítica destacou a maneira como Slayyyter transformou sua estética exagerada e caótica em uma linguagem artística mais madura, aproximando o disco de referências do rock, da música eletrônica e do pop.

A ascensão também surpreendeu a própria Slayyyter. Em entrevista recente à ELLE, a cantora relembrou os anos de trabalho antes de finalmente alcançar um público maior.

"Tenho feito isso em uma escala menor por tantos anos, mas tudo ainda parece ter surgido do nada", afirmou.

Ela comparou o momento atual a um recomeço."Parece um renascimento, como se eu estivesse começando do início. Amo todos os meus projetos anteriores, mas esta era está me fazendo sentir como uma artista iniciante, mesmo não sendo", disse.

O sucesso chegou justamente quando Slayyyter já considerava abandonar a música. Segundo ela, "WOR$T GIRL IN AMERICA" poderia ter sido sua última tentativa. O resultado foi o oposto.

Agora vem 'Wor$t Man in America'

A história continua com "WOR$T MAN IN AMERICA", álbum que chegará dia 4 de dezembro e funciona como uma espécie de irmã de "WOR$T GIRL IN AMERICA"

Segundo Slayyyter, o novo trabalho é mais suave e melancólico. As músicas nasceram durante a turnê anterior, depois que ela descobriu que o ex-parceiro a havia traído na casa que os dois dividiam.

"É mais emocional. É sobre conseguir aquilo que você achava que queria e ainda se sentir de coração partido mesmo estando em ascensão", explicou à ELLE.

Entre as músicas já apresentadas estão "Crank 2" e "Brand New Chanel$".

Por que ficar de olho em Slayyyter?

Além da força de "WOR$T GIRL IN AMERICA", Slayyyter chega ao Lolla depois de passar por festivais como Coachella, Lollapalooza Chicago e Governors Ball.

Ela também fará uma passagem pelo Brasil antes do festival. A cantora é uma das principais atrações do Zig Festival 2026, em São Paulo.

A presença no Lollapalooza, portanto, acontece em meio a uma sequência de shows que acompanha justamente o momento de maior crescimento da carreira.

E Slayyyter parece confortável com a posição de azarã. "Eu definitivamente abraço o título de azarã agora. Acho que, não importa o tamanho que as coisas alcancem, sempre vou me sentir assim", afirmou.

Serviço — Lollapalooza Brasil 2027

Data: 19, 20 e 21 de março de 2027

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: Ticketmaster Brasil

Lolla Pass: acesso aos três dias do festival

Setores: Pista, Comfort, Bangalô e Lounge

Entrada social: desconto mediante doação, conforme as regras da organização

Classificação: 16 anos, conforme as regras divulgadas pelo festival.