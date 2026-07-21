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Primavera Sound libera line-up por dia; confira programação

Festival terá Gorillaz e The Strokes como headliners nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autodrómo de Interlagos, em São Paulo

Primavera Sound: festival teve show exclusivo de Olivia Rodrigo na edição de 2026 de Barcelona (Mauricio Santana/Getty Images)

Primavera Sound: festival teve show exclusivo de Olivia Rodrigo na edição de 2026 de Barcelona (Mauricio Santana/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de julho de 2026 às 13h22.

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O Primavera Sound Brasil 2026 divulgou nesta terça-feira, 21, a programação separada por dia para o festival, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

A pré-venda está marcada para o dia 23 de julho, ao meio-dia, e será exclusiva para clientes Cartões BB Visa. A venda geral será aberta para o público em 28 de julho, também ao meio-dia.

Os ingressos estarão disponíveis no site da Ingresse. Estarão disponíveis ingressos nas modalidades inteira, meia e solidário. Além de entradas do tipo Primavera Day e do Primavera Pass, também será possível comprar o acesso VIP.

Confira o line-up oficial do Primavera Sound

A organização oficial divulgou a divisão das atrações por data. Cada dia reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos nos palcos do evento.

Sábado, 5 de dezembro

  • The Strokes
  • Fka Twigs
  • Lily Allen
  • CMAT
  • Courtney Barnett
  • Danny L Harle
  • Nation of Language
  • Cara Delevingne
  • Zé Ibarra
  • John Talabot
  • Los Thuthanaka
  • Mannequin Pussy
  • Model/Actriz
  • Nick León
  • Black Pantera
  • Gab Ferreira
  • Johnny Hoooker
  • Josyara
  • LARINHX
  • Metrika

Domingo, 6 de dezembro

  • Gorillaz
  • ARCA
  • Yung Lean
  • underscores
  • Duquesa
  • Smerz
  • ATTARASHII GAKKO!
  • Ecco2k
  • Gaby Amarantos
  • Ebony
  • Ana Frango Elétrico
  • Machine Girl
  • Sophia Stel
  • This is Lorelei
  • Carlos do Complexo
  • DJ Ramon Sucesso
  • Juana Molina
  • Julia Mestre
  • Melly
  • Paulete Lindacelva

 

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