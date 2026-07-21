Primavera Sound libera line-up por dia; confira programação

O Primavera Sound Brasil 2026 divulgou nesta terça-feira, 21, a programação separada por dia para o festival, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

A pré-venda está marcada para o dia 23 de julho, ao meio-dia, e será exclusiva para clientes Cartões BB Visa. A venda geral será aberta para o público em 28 de julho, também ao meio-dia.

Os ingressos estarão disponíveis no site da Ingresse. Estarão disponíveis ingressos nas modalidades inteira, meia e solidário. Além de entradas do tipo Primavera Day e do Primavera Pass, também será possível comprar o acesso VIP.

Confira o line-up oficial do Primavera Sound

A organização oficial divulgou a divisão das atrações por data. Cada dia reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos nos palcos do evento.

Sábado, 5 de dezembro

The Strokes

Fka Twigs

Lily Allen

CMAT

Courtney Barnett

Danny L Harle

Nation of Language

Cara Delevingne

Zé Ibarra

John Talabot

Los Thuthanaka

Mannequin Pussy

Model/Actriz

Nick León

Black Pantera

Gab Ferreira

Johnny Hoooker

Josyara

LARINHX

Metrika

Domingo, 6 de dezembro

Gorillaz

ARCA

Yung Lean

underscores

Duquesa

Smerz

ATTARASHII GAKKO!

Ecco2k

Gaby Amarantos

Ebony

Ana Frango Elétrico

Machine Girl

Sophia Stel

This is Lorelei

Carlos do Complexo

DJ Ramon Sucesso

Juana Molina

Julia Mestre

Melly

Paulete Lindacelva