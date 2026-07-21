Primavera Sound libera line-up por dia; confira programação

Primavera Sound: festival teve show exclusivo de Olivia Rodrigo na edição de 2026 de Barcelona (Mauricio Santana/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de julho de 2026 às 13h22.
O Primavera Sound Brasil 2026 divulgou nesta terça-feira, 21, a programação separada por dia para o festival, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.
A pré-venda está marcada para o dia 23 de julho, ao meio-dia, e será exclusiva para clientes Cartões BB Visa. A venda geral será aberta para o público em 28 de julho, também ao meio-dia.
Os ingressos estarão disponíveis no site da Ingresse. Estarão disponíveis ingressos nas modalidades inteira, meia e solidário. Além de entradas do tipo Primavera Day e do Primavera Pass, também será possível comprar o acesso VIP.
A organização oficial divulgou a divisão das atrações por data. Cada dia reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos nos palcos do evento.
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