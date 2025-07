Morre Preta Gil, cantora e filha de Gilberto Gil, aos 50 anos

A cantora Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos. Filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, sobrinha de Caetano Veloso e dona músicas de sucesso, a artista enfrentou uma longa luta contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro de 2023. A artista passou as últimas semanas nos Estados Unidos, onde tentava um tratamento experimental contra a doença.

Além de cantora, Preta também era atriz, apresentadora e empresária. Era fundadora e sócia-diretora da Music2Mynd, uma das maiores agência de cultura digital, música, talentos e marketing de influência do Brasil. A agência ganhou o Prêmio Caboré 2019 na categoria Serviços de Marketing.

Entre as músicas de maior sucesso na carreira estão "Sinais de Fogo", "Meu Xodó" e "Só o Amor". Preta foi casada com Otávio Müller em 1994 e teve com ele o único filho, Francisco Gil, hoje com 29 anos, e com Carlos Henrique Lima. Ela deixa, além do filho, os demais membros da grande família Gil que incluem os irmãos Maria Gil, Bem, José e Bela Gil.

Luta contra o câncer

Em entrevista ao Fantástico, realizada em março de 2023, Preta relatou que teve os primeiros sintomas durante uma turnê internacional para celebrar os 80 anos do pai. De lá para cá, esteve em tratamento intensivo para a cura da doença. Passou por duas grandes cirurgias e por um longo período de sessões de quimioterapia. No início de 2024, após intenso tratamento, recebeu um boletim médico que dizia que seu corpo estava "livre de células cancerígenas".

A cantora continuou o tratamento, mas o câncer regrediu em agosto de 2024. Naquele mês, realizou a primeira grande cirurgia, com duração de 14h, para a retirada dos tumores no intestino, amputação do reto e do útero. "Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, disse em entrevista ao Fantástico naquele mês.

Ao final do ano, em dezembro, passou por mais uma longa cirurgia de 21h para retirar novos tumores. Chegou a se consultar com um oncologista especialistas em câncer de intestino nos Estados Unidos, ocasião na qual colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

"Só melhora. Mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Eu tô aprendendo a lidar com a bolsa de colostomia, dessa vez definitiva. Eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso", comentou nas redes sociais.

Tratamento nos Estados Unidos

Em maio de 2025, Preta Gil foi aos Estados Unidos para avaliar a possibilidade de participar de tratamentos oncológicos experimentais.

Ela iniciou a viagem com uma consulta no Virginia Cancer Institute, em Washington, e, na sequência, seguiu para Nova York, onde realizou exames no Sloan Kettering Cancer Center, referência mundial em pesquisa e tratamento de câncer.

Durante a estadia, familiares e amigos se revezaram na cidade para acompanhá-la. Preta continuou compartilhando trechos da rotina nas redes sociais.

O que é adenocarcinoma?

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que pode atingir deferentes partes do trato digestivo, incluindo o segmento final do intestino. É considerado um dos tumores mais comuns em mulheres, atrás somente do câncer de mama em número de diagnósticos. Em homens, está passando do terceiro lugar (até então perdia para próstata e pulmão) para o segundo lugar.

Os sintomas comuns são sangramento nas fezes, dor ao evacuar e até alteração da aparência e consistência das fezes. O diagnóstico é feito através da colonoscopia, que avalia todo o intestino grosso. O tratamento curativo é a cirurgia para retirada do tumor. Dependendo do resultado, o paciente pode precisar complementar com quimioterapia .

Quando o tumor está mais longe do reto, mais do lado direito do intestino, muitas vezes os sintomas são mais inespecíficos. O paciente pode sentir fraqueza, anemia, perda de peso e dor abdominal.