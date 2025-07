Malcolm-Jamal Warner, ator de 'The Cosby Show', morre aos 54 anos

Malcolm-Jamal Warner, ator conhecido mundialmente pelo papel como Theo Huxtable em The Cosby Show, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 54 anos. A notícia foi confirmada por fontes próximas à família, que indicaram que Warner morreu após se afogar enquanto nadava em Costa Rica, durante uma viagem de família.

Warner iniciou a vida na TV no sitcom dos anos 1980, quando interpretou o filho de Heathcliff Huxtable (personagem de Bill Cosby) de 1984 a 1992. Em entrevistas ao longo da carreira, sempre se mostrou grato pela oportunidade de fazer parte de uma série que impactou profundamente a cultura americana e, especialmente, a cultura afrodescendente.

The Cosby Show não apenas catapultou Warner à fama, mas também se tornou um marco na televisão, sendo até hoje considerado um dos sitcoms mais populares de todos os tempos. Em 2023, o ator declarou com orgulho: "Eu sei que posso falar por todo o elenco quando digo que The Cosby Show é algo do qual todos nós ainda nos sentimos muito orgulhosos."

Apesar das controvérsias que surgiram após as alegações contra Bill Cosby, Warner sempre destacou a importância cultural do programa. "Independentemente de como algumas pessoas podem ver o programa agora, ainda me orgulho do legado e de ter feito parte de um show tão icônico, que teve um impacto profundo — primeiro e principalmente, na cultura negra — mas também na cultura americana", afirmou o ator.

De Malcom & Eddie a Major Crimes

Após o papel em The Cosby Show, Warner continuou a trilhar um caminho de sucesso na televisão e no cinema. Ele estrelou a série Malcolm & Eddie de 1996 a 2000, ao lado de Eddie Griffin, e também teve um papel de destaque em Reed Between the Lines (2011-2015), ao lado de Tracee Ellis Ross.

Mais recentemente, Warner foi visto em Major Crimes como Chuck Cooper, em Suits como Julius Rowe, e em The Resident como AJ Austin. Ele também fez aparições em produções como 9-1-1 e Alert: Missing Persons Unit.

Além da carreira de ator, Warner também se dedicou à causa da saúde mental na comunidade negra com o lançamento do podcast Not All Hood. Junto com os co-apresentadores Weusi Baraka e Candace Kelley, criou um espaço onde poderia ser vulnerável e falar sobre os desafios de saúde mental, especialmente no contexto da comunidade negra.

Em uma entrevista do podcast, compartilhou que o o programa ofereceu a ele a oportunidade de explorar diferentes facetas: "Quando falamos da comunidade negra, tendemos a tratá-la como um monólito, quando, na realidade, existem muitos aspectos diferentes. Queremos um espaço onde possamos realmente explorar, discutir e reconhecer todos esses aspectos."

Warner deixa uma esposa e uma filha, cujas identidades ele sempre optou por manter privadas.