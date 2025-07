O que é adenocarcinoma, câncer de Preta Gil? Saiba os sintomas

A cantora Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos. Foi uma vítima de adenocarcinoma, conhecido também como câncer de intestino, e passou os últimos dois anos em um intenso tratamento contra a doença.

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que pode atingir deferentes partes do trato digestivo, incluindo o segmento final do intestino. É o segundo mais comum em mulheres, atrás somente do câncer de mama em número de diagnósticos. Em homens, está passando do terceiro lugar (até então perdia para próstata e pulmão) para o segundo lugar.

No caso de Preta, a doença foi descoberta em janeiro de 2023. Em maio de 2025, a cantora foi aos Estados Unidos para avaliar a possibilidade de participar de tratamentos oncológicos experimentais. Durante a estadia, familiares e amigos se revezaram na cidade para acompanhá-la.

O que é adenocarcinoma, o câncer de intestino?

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que pode atingir deferentes partes do trato digestivo, incluindo o segmento final do intestino. Ele se origina nas células glandulares do tecido epitelial, responsáveis pela produção de secreções em diversos órgãos do corpo, como pulmões, mama, próstata, intestinos, estômago, pâncreas e útero.

Esse tipo de doença surge a partir de mutações genéticas nas células glandulares que provocam crescimento descontrolado, e formam tumores que podem invadir tecidos vizinhos e espalhar-se para outras partes do corpo (metástase). A evolução da doença depende do órgão afetado, do estágio em que é diagnosticada e de fatores de risco como tabagismo, poluição, histórico familiar, idade avançada, dieta inadequada e exposição a substâncias tóxicas.

O diagnóstico é feito através da colonoscopia, que avalia todo o intestino grosso. O tratamento curativo é a cirurgia para retirada do tumor. Dependendo do resultado e tamanho, o paciente pode precisar complementar com quimioterapia por três a seis meses. No entanto, se for um tumor metastático, a chance de cura é pequena.

Quais são os sintomas do adenocarcinoma?

Os sintomas comuns são sangramento nas fezes, dor ao evacuar e até alteração da aparência e consistência das fezes.

Quando o tumor está mais longe do reto, mais do lado direito do intestino, muitas vezes os sintomas são mais inespecíficos. O paciente pode sentir fraqueza, anemia, perda de peso e dor abdominal.

Relembre a entrevista de Preta Gil à EXAME

Preta Gil na luta contra o câncer

Em entrevista ao Fantástico, realizada em março de 2023, Preta relatou que teve os primeiros sintomas durante uma turnê internacional para celebrar os 80 anos do pai. De lá para cá, esteve em tratamento intensivo para a cura da doença. Passou por duas grandes cirurgias e por um longo período de sessões de quimioterapia. No início de 2024, após intenso tratamento, recebeu um boletim médico que dizia que seu corpo estava "livre de células cancerígenas".

A cantora continuou o tratamento, mas o câncer regrediu em agosto de 2024. Naquele mês, realizou a primeira grande cirurgia, com duração de 14h, para a retirada dos tumores no intestino, amputação do reto e do útero. "Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, disse em entrevista ao Fantástico naquele mês.

Ao final do ano, em dezembro, passou por mais uma longa cirurgia de 21h para retirar novos tumores. Chegou a se consultar com um oncologista especialistas em câncer de intestino nos Estados Unidos, ocasião na qual colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

"Só melhora. Mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Eu tô aprendendo a lidar com a bolsa de colostomia, dessa vez definitiva. Eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso", comentou nas redes sociais.