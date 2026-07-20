Pré-venda do GTA 6 se transformou em isca para golpes; veja como proteger seus dados e dinheiro

O lançamento de GTA VI passou a ser usado por criminosos como isca em golpes voltados ao roubo de dados pessoais e à aplicação de fraudes financeiras contra brasileiros. A prática foi identificada em um levantamento divulgado pela Kaspersky neste fim de semana.

De acordo com a empresa de cibersegurança, criminosos criaram páginas em português que simulam a loja de uma fabricante de consoles. A campanha ocorre enquanto o jogo registra números de pré-venda.

Para dar aparência de legitimidade às páginas, os sites reproduzem trailers, imagens oficiais, avaliações falsas e o preço de R$ 449,90. Ao selecionar a opção de compra, o usuário é direcionado para um formulário que pede informações como nome, e-mail, telefone e CPF.

Na etapa seguinte, o site apresenta Pix e cartão como formas de pagamento. O valor transferido, porém, vai para os responsáveis pelo golpe, sem que o comprador receba o jogo. Segundo a Kaspersky, os dados inseridos nos formulários também podem ser reaproveitados em novas tentativas de fraude ou em casos de roubo de identidade.

O levantamento identificou outra estratégia associada ao interesse pelo jogo: anúncios que oferecem uma suposta versão de testes de GTA VI. O arquivo é apresentado como um vazamento e divulgado por meio de redes sociais e plataformas de vídeo.

Nesse tipo de golpe, o arquivo baixado instala um malware, programa malicioso desenvolvido para executar ações sem autorização, capaz de capturar senhas e credenciais de acesso a serviços bancários.

A empresa também encontrou uma campanha que utiliza uma falsa criptomoeda relacionada ao jogo. Ao conectar uma carteira digital ao site fraudulento, o usuário pode permitir o acesso indevido aos criptoativos armazenados nela.

“Lançamentos muito aguardados sempre geram um ambiente de ansiedade e urgência, o que faz com que os usuários baixem a guarda e ajam por impulso”, pesquisador líder de segurança da Kaspersky. “No Brasil, o uso de métodos rápidos de pagamento e a exigência rotineira de CPF em compras online facilitam a ação dos golpistas, que hoje com a inteligência artificial conseguem criar páginas fraudulentas extremamente convincentes em pouco tempo.”

Como se proteger dos golpes com GTA VI

Para reduzir a exposição às fraudes, a Kaspersky orienta que consumidores façam a pré-encomenda apenas por lojas oficiais. A recomendação também inclui evitar links promocionais enviados por perfis desconhecidos ou suspeitos em redes sociais e aplicativos de mensagens.

A empresa alerta para ofertas de suposto acesso antecipado ao GTA VI , uma vez que não há uma versão beta, edição de testes disponibilizada antes do lançamento final, aberta ao público.

Em compras pela internet, a orientação é utilizar cartões virtuais temporários quando possível e verificar os dados do destinatário antes de autorizar uma transferência.

A Kaspersky também recomenda manter celulares e computadores atualizados e protegidos, ativar a autenticação em dois fatores, método que exige uma segunda etapa de verificação para acessar uma conta, e acompanhar extratos bancários para identificar transações não autorizadas.

Quando será a venda geral do 'GTA 6'?

O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.

O 'GTA 6' estará disponível para PC?

Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.

Quanto custará o 'GTA 6'?

O preço oficial do "GTA 6" deverá ser informado somente quando a pré-venda for iniciada.

Entenda o enredo do 'GTA 6'

A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.

Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.