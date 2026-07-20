Pré-venda do GTA 6 se transformou em isca para golpes; veja como proteger seus dados e dinheiro

Repórter
Publicado em 20 de julho de 2026 às 14h04.
O lançamento de GTA VI passou a ser usado por criminosos como isca em golpes voltados ao roubo de dados pessoais e à aplicação de fraudes financeiras contra brasileiros. A prática foi identificada em um levantamento divulgado pela Kaspersky neste fim de semana.
De acordo com a empresa de cibersegurança, criminosos criaram páginas em português que simulam a loja de uma fabricante de consoles. A campanha ocorre enquanto o jogo registra números de pré-venda.
Para dar aparência de legitimidade às páginas, os sites reproduzem trailers, imagens oficiais, avaliações falsas e o preço de R$ 449,90. Ao selecionar a opção de compra, o usuário é direcionado para um formulário que pede informações como nome, e-mail, telefone e CPF.
Na etapa seguinte, o site apresenta Pix e cartão como formas de pagamento. O valor transferido, porém, vai para os responsáveis pelo golpe, sem que o comprador receba o jogo. Segundo a Kaspersky, os dados inseridos nos formulários também podem ser reaproveitados em novas tentativas de fraude ou em casos de roubo de identidade.
O levantamento identificou outra estratégia associada ao interesse pelo jogo: anúncios que oferecem uma suposta versão de testes de GTA VI. O arquivo é apresentado como um vazamento e divulgado por meio de redes sociais e plataformas de vídeo.Nesse tipo de golpe, o arquivo baixado instala um malware, programa malicioso desenvolvido para executar ações sem autorização, capaz de capturar senhas e credenciais de acesso a serviços bancários.
A empresa também encontrou uma campanha que utiliza uma falsa criptomoeda relacionada ao jogo. Ao conectar uma carteira digital ao site fraudulento, o usuário pode permitir o acesso indevido aos criptoativos armazenados nela.
“Lançamentos muito aguardados sempre geram um ambiente de ansiedade e urgência, o que faz com que os usuários baixem a guarda e ajam por impulso”, pesquisador líder de segurança da Kaspersky. “No Brasil, o uso de métodos rápidos de pagamento e a exigência rotineira de CPF em compras online facilitam a ação dos golpistas, que hoje com a inteligência artificial conseguem criar páginas fraudulentas extremamente convincentes em pouco tempo.”
Para reduzir a exposição às fraudes, a Kaspersky orienta que consumidores façam a pré-encomenda apenas por lojas oficiais. A recomendação também inclui evitar links promocionais enviados por perfis desconhecidos ou suspeitos em redes sociais e aplicativos de mensagens.A empresa alerta para ofertas de suposto acesso antecipado ao GTA VI, uma vez que não há uma versão beta, edição de testes disponibilizada antes do lançamento final, aberta ao público.
Em compras pela internet, a orientação é utilizar cartões virtuais temporários quando possível e verificar os dados do destinatário antes de autorizar uma transferência.
A Kaspersky também recomenda manter celulares e computadores atualizados e protegidos, ativar a autenticação em dois fatores, método que exige uma segunda etapa de verificação para acessar uma conta, e acompanhar extratos bancários para identificar transações não autorizadas.
O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.
Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.
A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.
Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.
Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.
Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.