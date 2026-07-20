Dia do Amigo: mensagens e legendas de Instagram para se inspirar

Nesta segunda-feira, 20, é celebrado o Dia do Amigo, uma das datas mais compartilhadas nas redes sociais no Brasil.,

Para quem quer marcar o dia com uma mensagem especial ou uma legenda certeira para o Instagram, veja abaixo uma seleção de frases para se inspirar.

Por que o Dia do Amigo é comemorado em 20 de julho

A efeméride é lembrada também na Argentina, no Uruguai e em Moçambique. A data foi criada pelo psicólogo e filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro, que se inspirou no fato histórico da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969.

Febbraro interpretou o feito não apenas como uma conquista científica, mas como um símbolo de que a humanidade, unida, era capaz de superar desafios até então considerados impossíveis — e, para ele, isso representava também uma forma de aproximação entre os povos.

A ideia ganhou força ao longo das décadas seguintes, sendo oficializada na Argentina em 1979 e depois adotada em outros países da América Latina, incluindo o Brasil.

Embora o Dia Internacional da Amizade, reconhecido pela ONU, seja celebrado em 30 de julho, é o 20 de julho que se consolidou como a data mais popular entre os brasileiros nas redes sociais.

Mensagens para o Dia do Amigo

Frases prontas para enviar por WhatsApp, e-mail ou cartão a quem é especial:

"A distância nunca foi páreo para a nossa amizade. Feliz Dia do Amigo!"

"Amigo é aquele que soma nos dias bons e divide o peso nos dias difíceis. Obrigado por estar sempre por perto."

"Tenho sorte de ter alguém como você para chamar de amigo. Que a gente continue colecionando boas histórias juntos."

"Feliz Dia do Amigo para quem transformou desconhecidos em família."

"Não é sobre o tempo que passamos juntos, é sobre a certeza de que, quando precisar, você vai estar lá. Obrigado por tudo."

"A vida fica mais leve com amigos como você por perto. Hoje o dia é seu também."

Legendas de Instagram para postar com os amigos

Opções curtas e diretas para acompanhar fotos ao lado de quem você ama:

"Amizade boa não se explica, se sente."

"Melhor cenário: qualquer lugar com vocês."

"Sorte de ter vocês na minha vida real e no meu feed."

"Amigos são a família que a gente escolhe."

"Com vocês, até segunda-feira fica bom."

"Prova de que amizade verdadeira resiste a tudo, até às nossas fotos ruins juntos."

"Se é para escolher, escolho vocês sempre."

Frases de autores para inspirar a legenda perfeita

Para quem prefere uma citação mais reflexiva, o escritor Machado de Assis já resumiu a essência da amizade verdadeira ao afirmar que ela se sente, não se anuncia.

A frase segue sendo uma das mais compartilhadas na data, junto de pensamentos de outros autores brasileiros sobre lealdade e companheirismo, boas opções para quem busca uma legenda com um tom mais literário.

Como aproveitar a data além das redes sociais

Além das mensagens digitais, o Dia do Amigo costuma ser marcado por encontros presenciais, jantares e brindes entre grupos de amigos.

Comércios de bares, restaurantes e hamburguerias tradicionalmente lançam promoções específicas para a data, aproveitando o movimento de reuniões que ela gera ao longo do dia e da noite desta segunda-feira.