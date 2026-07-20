Dia do Amigo: mensagens e legendas de Instagram para se inspirar

Redação Exame
Publicado em 20 de julho de 2026 às 12h52.
Nesta segunda-feira, 20, é celebrado o Dia do Amigo, uma das datas mais compartilhadas nas redes sociais no Brasil.,
Para quem quer marcar o dia com uma mensagem especial ou uma legenda certeira para o Instagram, veja abaixo uma seleção de frases para se inspirar.
A efeméride é lembrada também na Argentina, no Uruguai e em Moçambique. A data foi criada pelo psicólogo e filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro, que se inspirou no fato histórico da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969.
Febbraro interpretou o feito não apenas como uma conquista científica, mas como um símbolo de que a humanidade, unida, era capaz de superar desafios até então considerados impossíveis — e, para ele, isso representava também uma forma de aproximação entre os povos.
A ideia ganhou força ao longo das décadas seguintes, sendo oficializada na Argentina em 1979 e depois adotada em outros países da América Latina, incluindo o Brasil.
Embora o Dia Internacional da Amizade, reconhecido pela ONU, seja celebrado em 30 de julho, é o 20 de julho que se consolidou como a data mais popular entre os brasileiros nas redes sociais.
Frases prontas para enviar por WhatsApp, e-mail ou cartão a quem é especial:
Opções curtas e diretas para acompanhar fotos ao lado de quem você ama:
Para quem prefere uma citação mais reflexiva, o escritor Machado de Assis já resumiu a essência da amizade verdadeira ao afirmar que ela se sente, não se anuncia.
A frase segue sendo uma das mais compartilhadas na data, junto de pensamentos de outros autores brasileiros sobre lealdade e companheirismo, boas opções para quem busca uma legenda com um tom mais literário.
Além das mensagens digitais, o Dia do Amigo costuma ser marcado por encontros presenciais, jantares e brindes entre grupos de amigos.
Comércios de bares, restaurantes e hamburguerias tradicionalmente lançam promoções específicas para a data, aproveitando o movimento de reuniões que ela gera ao longo do dia e da noite desta segunda-feira.