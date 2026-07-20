Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Apple Music fica mais caro no Brasil; veja os novos preços das assinaturas

Planos Individual, Familiar e Universitário receberam reajuste, enquanto parte dos pacotes Apple One também teve aumento

Apple Music: novos preços já estão em vigor no Brasil e acompanham uma alta aplicada em diversos mercados (Getty Images)

Apple Music: novos preços já estão em vigor no Brasil e acompanham uma alta aplicada em diversos mercados (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de julho de 2026 às 12h32.

Tudo sobreApple
Saiba mais

Quem assina o Apple Music no Brasil vai precisar desembolsar mais a partir desta semana. A Apple reajustou os preços de seus planos de streaming de música no país, acompanhando uma atualização aplicada em diversos mercados internacionais. Os novos valores já estão disponíveis para novos assinantes e também passam a valer nas renovações das assinaturas.

Quais são os novos preços?

O plano Individual passou de R$ 21,90 para R$ 23,90 por mês. Já o plano Universitário subiu de R$ 11,90 para R$ 12,90 mensais.

O maior reajuste foi aplicado ao plano Familiar, que agora custa R$ 40,90 por mês, ante os R$ 34,90 cobrados anteriormente. O aumento representa uma alta de cerca de 17%, a maior entre as modalidades do serviço.

Apple One também teve reajuste

Os pacotes Apple One (serviço que combina Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+ Premium e armazenamento no iCloud+) também receberam alterações nos preços brasileiros. O plano Individual permaneceu em R$ 42,90 por mês.

O plano Familiar passou de R$ 59,90 para R$ 64,90, enquanto o Premium subiu de R$ 99,90 para R$ 104,90 mensais.

Motivo para o aumento

Segundo a Apple, o reajuste ocorre em razão do aumento dos custos de licenciamento pagos à indústria musical. A empresa informou que a atualização dos preços reflete a elevação desses custos, mantendo a remuneração destinada a artistas, gravadoras e demais detentores de direitos. "Como resultado do aumento dos custos de licenciamento, o Apple Music está aumentando seu preço de assinatura a partir de hoje", disse a empresa em comunicado enviado ao site Music Business Worldwide, especializado na indústria fonográfica.

A justificativa segue a mesma linha adotada pela companhia em 2022, quando o plano Individual nos Estados Unidos passou de US$ 9,99 para US$ 10,99. Na época, a Apple afirmou que o reajuste contribuiria para ampliar a remuneração de artistas e compositores por reprodução, ponto que não foi mencionado na declaração mais recente.

Apple Music iguala preços do Spotify no Brasil

O reajuste também mudou o cenário da disputa entre as duas maiores plataformas de streaming de música do país. Com os novos valores, Apple Music e Spotify passaram a cobrar exatamente o mesmo pelas assinaturas Individual, Universitária e Familiar no Brasil.

A coincidência se estende aos centavos. Em setembro de 2025, o Spotify reajustou seus planos, elevando o Individual de R$ 21,90 para R$ 23,90 e o Familiar de R$ 34,90 para R$ 40,90. Agora, a Apple adotou os mesmos valores para as modalidades equivalentes.

Nos Estados Unidos, a situação é diferente. O Spotify aumentou o preço do plano Individual para US$ 12,99 em fevereiro deste ano, enquanto o Apple Music continua custando US$ 11,99 por mês, mantendo uma diferença de US$ 1 entre os serviços naquele mercado.

Já no Brasil, o Spotify informou em janeiro de 2026 que não faria novos reajustes e manteve os preços definidos em setembro de 2025, segundo o portal Mundo Conectado.

Acompanhe tudo sobre:AppleStreaming

Mais de Pop

Marvel divulga primeiro trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'; veja o vídeo

Drake perde R$ 8,3 milhões após apostar na Argentina na final da Copa do Mundo

À la Super Bowl: Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS fazem história na final da Copa

Quem é IShowSpeed? Influenciador abre cerimônia da final da Copa

Mais na Exame

Minhas Finanças

Se endividou na Copa? Veja dicas para equilibrar as contas depois do mundial

Mundo

Por que o Reino Unido teve 7 líderes em uma década?

Esporte

Pep Guardiola é sondado para comandar a seleção da Itália

Brasil

Governo regulamenta programa que incentiva produção e exportação de chips brasileiros