Apple Music fica mais caro no Brasil; veja os novos preços das assinaturas

Quem assina o Apple Music no Brasil vai precisar desembolsar mais a partir desta semana. A Apple reajustou os preços de seus planos de streaming de música no país, acompanhando uma atualização aplicada em diversos mercados internacionais. Os novos valores já estão disponíveis para novos assinantes e também passam a valer nas renovações das assinaturas.

Quais são os novos preços?

O plano Individual passou de R$ 21,90 para R$ 23,90 por mês. Já o plano Universitário subiu de R$ 11,90 para R$ 12,90 mensais.

O maior reajuste foi aplicado ao plano Familiar, que agora custa R$ 40,90 por mês, ante os R$ 34,90 cobrados anteriormente. O aumento representa uma alta de cerca de 17%, a maior entre as modalidades do serviço.

Apple One também teve reajuste

Os pacotes Apple One (serviço que combina Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+ Premium e armazenamento no iCloud+) também receberam alterações nos preços brasileiros. O plano Individual permaneceu em R$ 42,90 por mês.

O plano Familiar passou de R$ 59,90 para R$ 64,90, enquanto o Premium subiu de R$ 99,90 para R$ 104,90 mensais.

Motivo para o aumento

Segundo a Apple, o reajuste ocorre em razão do aumento dos custos de licenciamento pagos à indústria musical. A empresa informou que a atualização dos preços reflete a elevação desses custos, mantendo a remuneração destinada a artistas, gravadoras e demais detentores de direitos. "Como resultado do aumento dos custos de licenciamento, o Apple Music está aumentando seu preço de assinatura a partir de hoje", disse a empresa em comunicado enviado ao site Music Business Worldwide, especializado na indústria fonográfica.