GTA 6 abre pré-venda em 25 de junho; veja onde comprar o jogo no Brasil

A Rockstar iniciará em 25 de junho a pré-venda de GTA 6, um dos lançamentos mais aguardados da indústria de games. No Brasil, a comercialização digital do título ocorrerá exclusivamente por meio da PlayStation Store e da Xbox Store.

No mercado internacional, a loja oficial da Rockstar também participará das vendas. Segundo as informações divulgadas, a plataforma da empresa não estará disponível para compras no Brasil.

Além das versões digitais, o jogo também deverá ser vendido em formato físico por grandes varejistas. Entre as redes citadas estão Amazon, KaBuM e Magalu, que devem disponibilizar unidades do título a partir da abertura das vendas.

O que se sabe sobre GTA 6

A nova edição da franquia se passa em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. O principal cenário é Vice City, cidade fictícia baseada em Miami e conhecida pelos fãs da série desde títulos anteriores da franquia.

A história será centrada em dois protagonistas, Lucia e Jason, personagens apresentados nos materiais de divulgação do jogo. A narrativa alternará a jogabilidade entre os dois ao longo da campanha.

Nos últimos meses, a Rockstar também divulgou novos trailers e detalhes adicionais sobre os personagens e a ambientação do game.

Data de lançamento

O lançamento de GTA 6 está marcado para 19 de novembro de 2026.

Inicialmente, o jogo chegará para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Até o momento, a Rockstar não anunciou uma versão para PC.