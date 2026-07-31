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O ano ainda promete: as franquias que vão estrear nos cinemas até o fim de 2026

Segundo semestre reúne continuações de franquias milionárias, adaptações literárias e o retorno de um clássico do cinema brasileiro.

Filmes de 2026: O calendário dos próximos meses traz algumas das produções mais aguardadas do ano, com espaço para Hollywood e cinema naciona

Filmes de 2026: O calendário dos próximos meses traz algumas das produções mais aguardadas do ano, com espaço para Hollywood e cinema naciona

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de julho de 2026 às 15h05.

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Depois das estreias de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia" em julho, o calendário de lançamentos ainda guarda alguns dos maiores filmes de 2026. O segundo semestre será marcado pelo retorno de franquias que acumulam bilhões de dólares nas bilheterias e mobilizam fãs ao redor do mundo.

Confira quais são:

'Duna: Parte 3' encerra a trilogia

Denis Villeneuve conclui sua adaptação da obra de Frank Herbert com "Duna: Parte 3". Baseado no livro "Messias de Duna", o longa acompanha as consequências da ascensão de Paul Atreides ao poder e fecha a trilogia iniciada em 2021.

Timothée Chalamet e Zendaya retornam aos papéis principais, ao lado de Florence Pugh e Anya Taylor-Joy. Robert Pattinson integra o elenco como uma das novidades da produção.

A estreia do filme será no dia 17 de dezembro.

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Marvel reúne seus heróis em 'Vingadores: Doutor Destino'

A Marvel prepara um de seus maiores eventos desde "Vingadores: Ultimato". "Vingadores: Doutor Destino" coloca Victor Von Doom no centro da história e marca o retorno de Robert Downey Jr. ao universo da editora, desta vez como o principal antagonista.

O filme também representa a volta dos irmãos Anthony e Joe Russo à direção da franquia e chega aos cinemas em dezembro e é uma das estreias mais aguardadas do ano.

A estreia do filme também será no dia 17 de dezembro.

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'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' revisita Panem

O universo criado por Suzanne Collins ganha mais um capítulo com 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'. A trama acompanha Haymitch Abernathy durante o Segundo Massacre Quaternário, muito antes dos acontecimentos protagonizados por Katniss Everdeen.

A adaptação expande a história de um dos personagens mais populares da saga e apresenta um momento decisivo da história de Panem.

A estreia do filme também será no dia 19 de novembro.

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'Se Eu Fosse Você 3' traz de volta um clássico brasileiro

O cinema nacional também terá espaço entre as grandes estreias de 2026. Mais de 15 anos após o lançamento do segundo filme, "Se Eu Fosse Você 3" reúne novamente Tony Ramos e Glória Pires nos papéis de Cláudio e Helena.

A sequência retoma a história da família em uma nova fase e aposta na nostalgia para reconectar o público a uma das franquias de maior sucesso da comédia brasileira.

A estreia do filme também será no dia 3 de setembro.

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