PlayStation anuncia pré-venda do controle DualSense de GTA 6 no Brasil

RESUMO | A PlayStation iniciou a pré-venda do controle DualSense de edição limitada inspirado em GTA 6, disponível no Brasil por R$ 599,90 e com lançamento previsto para 19 de novembro. O modelo combina referências a Vice City com recursos como resposta tátil e gatilhos adaptáveis. O acessório é compatível com PlayStation 5, computadores e dispositivos móveis.

A PlayStation iniciou oficialmente a pré-venda do novo controle sem fio DualSense, edição limitada inspirada em Grand Theft Auto VI (GTA 6). O acessório já está disponível para reserva no Brasil por R$ 599,90 em parceiros varejistas oficiais da marca, com lançamento previsto para 19 de novembro. O modelo apresenta elementos visuais associados ao universo do jogo, com referências à estética das noites de Vice City.

O Controle sem fio DualSense preto Edição limitada do Grand Theft Auto VI traz acabamento brilhante com efeito furta-cor, detalhes com textura de folhas de palmeira e a identidade visual da franquia. A edição especial foi desenvolvida para acompanhar o lançamento do novo título da série e ampliar a coleção de produtos relacionados ao jogo.

Compatível com PlayStation 5, computadores e dispositivos móveis, o controle mantém os recursos de imersão da linha DualSense, como resposta tátil, gatilhos adaptáveis, sensor de movimento e alto-falante integrado. O dispositivo também conta com bateria recarregável via USB Type-C, microfone embutido, touch pad e entrada para fones de ouvido.

A Sony também mantém no acessório recursos voltados para sessões prolongadas de uso, com o layout tradicional do controle e funcionalidades integradas ao ecossistema da companhia. Com a nova edição limitada, os jogadores brasileiros poderão adquirir um controle com design baseado na identidade visual de Grand Theft Auto VI antes da chegada oficial do jogo.

Recursos do novo DualSense e compatibilidade

GTA 6: Modelo comemorativo traz acabamento exclusivo, marca do jogo e recursos avançados da linha DualSense.

O controle segue a estrutura tecnológica da linha DualSense, com componentes voltados para ampliar a interação durante os jogos. A resposta tátil permite diferentes níveis de vibração, enquanto os gatilhos adaptáveis reproduzem variações de resistência conforme as ações dentro dos títulos compatíveis.

O modelo pode ser utilizado no PlayStation 5, PC, Mac e dispositivos móveis, oferecendo conexão com diferentes plataformas. O conjunto inclui microfone integrado, alto-falante próprio, painel sensível ao toque e bateria interna recarregável.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay. (/YouTube/Rockstar Games/Reprodução)

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo:

Fazer carinho em cachorros;

Alimentar animais de rua;

Estudar animais em uma dinâmica semelhante à de Red Dead Redemption 2;

Participar de lutas livres (wrestling, modalidade de combate esportivo) dentro de casas;

Participar de rachas e corridas de rua;

Andar de patinete elétrico;

Passear de barco a hélice pelos pântanos;

Fazer mergulho no oceano;

Andar de caiaque;

Jogar minigolfe;

Jogar sinuca;

Treinar na academia para aumentar a massa muscular;

Treinar com o parceiro;

Navegar pelas redes sociais dentro do jogo;

Interagir com personagens não jogáveis (NPCs, personagens controlados pelo sistema), incluindo situações em que encarar essas pessoas por muito tempo pode gerar uma reação.

Quanto custa o controle DualSense de GTA 6?

O controle DualSense de edição limitada inspirado em GTA 6 custa R$ 599,90 no Brasil. A pré-venda está disponível em parceiros varejistas oficiais da PlayStation.

Quando será lançado o DualSense de GTA 6?

O lançamento do controle DualSense de GTA 6 está previsto para 19 de novembro. O acessório já pode ser reservado no Brasil.

Como é o design do controle DualSense de GTA 6?

O controle preto tem acabamento brilhante com efeito furta-cor, textura de folhas de palmeira e a identidade visual de Grand Theft Auto VI. O design faz referência à estética das noites de Vice City.

Quais aparelhos são compatíveis com o controle DualSense de GTA 6?

O controle pode ser usado no PlayStation 5, PC, Mac e dispositivos móveis. O modelo oferece conexão com diferentes plataformas.

Quais recursos estão presentes no DualSense de GTA 6?

O controle inclui resposta tátil, gatilhos adaptáveis, sensor de movimento, alto-falante, microfone, touch pad e entrada para fones de ouvido. A bateria interna é recarregável por USB Type-C.

Quais novidades de gameplay foram mostradas em GTA 6?

O material estendido mostrou alternância entre Jason Duval e Lucia Caminos, combates, exploração aquática, corridas e um minigame para roubar veículos. O trailer também apresentou atividades como mergulho, minigolfe, sinuca, academia e interação com personagens não jogáveis.