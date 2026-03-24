Filme Duna (Divulgação)
Redatora
Publicado em 24 de março de 2026 às 16h20.
Muito além de vermes gigantes e viagens interestelares, Duna, de Frank Herbert, volta ao debate com um elemento que soa cada vez menos fictício.
A chamada Jihad Butleriana, um evento anterior à trama principal, descreve uma revolta contra máquinas pensantes após a sociedade se tornar excessivamente dependente delas.
Na narrativa, o problema não era uma rebelião de robôs conscientes, mas o domínio exercido por uma elite que controlava essas tecnologias. A dependência abriu espaço para concentração de poder, transformando ferramentas em instrumentos de controle social.
A Jihad Butleriana se estendeu por décadas e terminou com a destruição de sistemas avançados e a proibição de novas criações semelhantes. O episódio marcou a rejeição não apenas da tecnologia, mas da estrutura de poder construída ao redor dela.
Nesse contexto, a crítica central recai sobre quem desenvolve e opera as máquinas. Em vez de um conflito entre humanos e inteligência artificial, o enredo apresenta tensões entre diferentes grupos humanos mediadas pela tecnologia.
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Embora Herbert não tenha criado a história como um alerta direto, a obra evidencia preocupações com dinâmicas sociais e concentração de poder. Uma das passagens mais citadas resume essa visão: ao delegar o pensamento às máquinas, abriu-se espaço para que outros assumissem o controle.
Décadas após sua publicação, o trecho reaparece em discussões atuais, sugerindo que, mesmo em um universo repleto de fantasia, algumas ideias permanecem surpreendentemente próximas da realidade.