Muito além de vermes gigantes e viagens interestelares, Duna, de Frank Herbert, volta ao debate com um elemento que soa cada vez menos fictício.

A chamada Jihad Butleriana, um evento anterior à trama principal, descreve uma revolta contra máquinas pensantes após a sociedade se tornar excessivamente dependente delas.

Na narrativa, o problema não era uma rebelião de robôs conscientes, mas o domínio exercido por uma elite que controlava essas tecnologias. A dependência abriu espaço para concentração de poder, transformando ferramentas em instrumentos de controle social.

A revolta contra as máquinas

A Jihad Butleriana se estendeu por décadas e terminou com a destruição de sistemas avançados e a proibição de novas criações semelhantes. O episódio marcou a rejeição não apenas da tecnologia, mas da estrutura de poder construída ao redor dela.

Nesse contexto, a crítica central recai sobre quem desenvolve e opera as máquinas. Em vez de um conflito entre humanos e inteligência artificial, o enredo apresenta tensões entre diferentes grupos humanos mediadas pela tecnologia.

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Ficção e poder

Embora Herbert não tenha criado a história como um alerta direto, a obra evidencia preocupações com dinâmicas sociais e concentração de poder. Uma das passagens mais citadas resume essa visão: ao delegar o pensamento às máquinas, abriu-se espaço para que outros assumissem o controle.

Décadas após sua publicação, o trecho reaparece em discussões atuais, sugerindo que, mesmo em um universo repleto de fantasia, algumas ideias permanecem surpreendentemente próximas da realidade.