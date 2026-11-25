Woody Harrelson recusou duas vezes o papel de Haymitch Abernathy em "Jogos Vorazes". Uma ligação de cerca de dez minutos com Gary Ross, diretor do primeiro filme, fez o ator mudar de ideia. Hoje, Harrelson soma cinco participações na franquia como o mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark.

Ele relembrou o convite em uma entrevista à Vanity Fair, publicada no último sábado, 21, ao lado de Joseph Zada, que interpreta o jovem Haymitch em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita".

Por que Woody Harrelson recusou o papel de Haymitch?

Harrelson contou que gostou dos livros de Suzanne Collins, mas achava que teria pouco a fazer como Haymitch. Ao relembrar a decisão, chamou de arbitrário o critério que usou para avaliar o papel.

Ross ligou para o ator e disse que não tinha uma segunda opção para o personagem. Ao fim da conversa, Harrelson aceitou. Na entrevista, ele disse que hoje mal consegue imaginar sua vida sem a experiência de fazer os filmes e conhecer o elenco.

A escalação de Zada seguiu outro caminho. Para o primeiro teste, ele gravou quatro cenas e montou um curta com ajuda do pai e do irmão mais velho. Depois de enviar o vídeo, passou por mais cinco audições, entre etapas por vídeo e testes presenciais em Los Angeles.

Quem é Haymitch em 'Amanhecer na Colheita'?

Nos quatro filmes da saga original de "Jogos Vorazes", Woody Harrelson vive Haymitch Abernathy, vencedor da 50ª edição dos Jogos e mentor de Katniss (Jennifer Lawrence) e Peeta (Josh Hutcherson). Sarcástico e quase sempre com um copo na mão, ele conhece as regras do espetáculo da Capital e usa esse jogo a favor dos dois. Enquanto a dupla luta para sobreviver na arena, Haymitch corre atrás de patrocinadores que podem enviar comida e remédios.

Quando a disputa vira rebelião, Haymitch se envolve no plano para tirar Katniss da arena do Massacre Quaternário. Mais tarde, no Distrito 13, ajuda os rebeldes a transformar a imagem dela em símbolo da resistência contra o presidente Snow.

Já no novo longa, a história volta 24 anos no tempo e mostra como o próprio Haymitch, aos 16 anos, foi escolhido para representar o Distrito 12. A trama acompanha a 50ª edição dos Jogos Vorazes, em que a Capital dobra o número de tributos na arena. Zada interpreta o protagonista na juventude, e Harrelson volta a viver o personagem adulto.

Dirigido por Francis Lawrence, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreou no Brasil em 19 de novembro. O filme liderou a bilheteria brasileira com R$ 22,63 milhões durante o feriado e abriu com US$ 225 milhões no mundo.

Confira o trailer de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita':