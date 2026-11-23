“Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” arrecadou US$ 120 milhões nos Estados Unidos e no Canadá no primeiro fim de semana, segundo estimativa da Lionsgate divulgada no domingo, 22. O sexto filme da franquia atingiu o teto da projeção do site especializado Boxoffice Pro, que previa entre US$ 100 milhões e US$ 120 milhões para a estreia nesses dois mercados.

No mundo inteiro, o longa abriu com US$ 225 milhões, mais que o dobro dos US$ 98,5 milhões de “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, filme anterior da franquia, lançado em 2023.

Enquanto é possível avaliar que parte do sucesso se deve ao esperado retorno de Katniss Everdeen, a personagem principal da trilogia original, ainda é necessário colocar na balança o peso da demanda dos fãs por mais uma história no universo de Panem.

O retorno de 'Jogos Vorazes'

Apesar dos altos números de bilheteria serem um grande incentivo para a Lionsgate, produtora responsável pela franquia de "Jogos Vorazes", continuar investindo nesse universo, é pouco provável que os fãs recebam o anúncio de um novo filme tão cedo.

Durante o lançamento de “Amanhecer na Colheita”, ao serem abordados sobre a possibilidade de um sétimo filme da franquia “Jogos Vorazes”, todos os envolvidos na produção afirmaram que esta era uma decisão de Suzanne Collins, autora da franquia de livros que manteve um papel criativo ativo nas adaptações ao cinema desde que os direitos de sua trilogia original foram adquiridos em 2009.

“Ela não faz nada de maneira leviana”, disse Adam Fogelson, presidente da Lionsgate, à Variety durante a estreia de “Amanhecer na Colheita”. “Quando ela acredita que tem uma história importante para contar, creio que ela a escreverá, e nós seremos os beneficiados por isso. Mas nada que eu possa dizer ou fazer — nada que alguém pudesse dizer ou fazer — abalará seu desejo fundamental e intrínseco de encontrar inspiração para escrever uma grande história.”

A autora compareceu à estreia do novo filme e, apesar de não conceder entrevistas à imprensa, ao autografar exemplares para fãs, respondeu de forma ambígua quando questionada se um novo romance estaria a caminho. “Veremos”, disse a Collins.

Enquanto um novo livro, ou filme, de "Jogos Vorazes" não é anunciado, "Amanhecer na Colheita" já está disponível nos cinemas brasileiros.