Haymitch Abernathy é mais conhecido por seu papel como mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark na franquia Jogos Vorazes. No entanto, ele será o protagonista de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19.

Interpretado por Woody Harrelson nos filmes originais, o personagem ganha uma versão mais jovem que será vivida por Joseph Zada. O novo longa acompanha Haymitch aos 16 anos, quando é escolhido para representar o Distrito 12 na 50ª edição dos Jogos Vorazes.

Quem é Haymitch Abernathy em Jogos Vorazes?

Haymitch Abernathy é um morador do Distrito 12 e vencedor de uma edição anterior dos Jogos Vorazes, competição organizada pela Capital de Panem na qual jovens dos distritos são obrigados a lutar pela sobrevivência.

Nos filmes protagonizados por Jennifer Lawrence, Haymitch é responsável por orientar Katniss Everdeen e Peeta Mellark durante a participação dos dois na arena. O personagem é apresentado como um homem sarcástico, alcoólatra e assombrado pelo seu passado.

Sua função como mentor envolve preparar os tributos para a competição, ajudá-los a conquistar patrocinadores e oferecer estratégias para aumentar suas chances de sobrevivência.

Como Haymitch venceu os Jogos Vorazes?

Haymitch venceu a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário. Naquele ano, a Capital determinou que cada distrito enviasse o dobro de tributos, elevando o total de participantes de 24 para 48.

Selecionado aos 16 anos, Haymitch precisou enfrentar uma competição ainda mais letal do que as edições convencionais.

Durante os Jogos, ele formou uma aliança com Maysilee Donner, outra participante do Distrito 12. A experiência dos dois faz parte da história apresentada em Amanhecer na Colheita.

A vitória de Haymitch foi marcada pelo uso de uma característica da própria arena contra sua adversária final, em um desfecho que expôs uma falha no controle exercido pela Capital sobre a competição.

Por que Haymitch é tão importante para Katniss e Peeta?

Quando Katniss e Peeta são selecionados para os74º Jogos Vorazes, Haymitch já é um vencedor veterano e assume a responsabilidade de orientá-los.

Inicialmente, a relação entre os três é marcada por conflitos. Haymitch demonstra descrença nas possibilidades de sobrevivência dos jovens, enquanto Katniss questiona sua capacidade de ajudá-los.

Ao longo da saga, porém, o mentor passa a desempenhar um papel decisivo nas estratégias dos dois tributos e na resistência contra o governo do presidente Coriolanus Snow.

Haymitch também é uma das principais conexões entre os acontecimentos da competição e os movimentos políticos que se desenvolvem nos filmes seguintes.

Woody Harrelson volta no novo Jogos Vorazes?

Sim. Woody Harrelson retorna à franquia como Haymitch Abernathy, enquanto Joseph Zada interpreta o personagem durante a juventude.

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson também retomam os papéis de Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Os três atores estiveram na première de Amanhecer na Colheita, realizada em Nova York em 16 de novembro de 2026.