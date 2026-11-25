Festa do Livro da USP: todos os títulos comercializados no evento terão descontos a partir de 50% (Pexels)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10h52.
A Festa do Livro da USP é um evento anual que oferece descontos significativos em livros de diversas editoras. Na edição de 2026, mais de 200 editoras participarão, com descontos a partir de 50% nos preços originais. O evento ocorrerá na Cidade Universitária, em São Paulo, entre os dias 25 e 29 de novembro.
A Festa do Livro da USP (Universidade de São Paulo) retorna para sua 28ª edição entre os dias 25 e 29 de novembro de 2026. O evento anual promete — no mínimo — 50% de desconto em obras de algumas das principais editoras do país.
Sediada na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, em São Paulo, espera-se que a Festa de 2026 seja a maior já realizada, com um número recorde de editoras.
De acordo com a organização da feira, todos os títulos comercializados no evento terão um desconto a partir de 50% do preço original.
No entanto, é importante notar que as editoras responsáveis são responsáveis por decidir quais títulos do catálogo estarão disponíveis no evento, e qual será seu nível de descontos.
A 28ª edição da Feira do Livro da USP terá mais de 200 editoras presentes, configurando uma das maiores já realizadas na história do evento. Confira os nomes que já estão confirmados:
A Festa do Livro da USP acontece entre os dias 25 e 29 de novembro, com horários de funcionamento dependendo do dia da semana. Confira a programação:
A Cidade Universitária está localizada no bairro do Butantã, em São Paulo. A 28ª Festa do Livro da USP acontece na Av. Prof. Mello Moraes, travessa C.
Apesar de ser possível acessar o local por carro, é recomendado que o público dê preferência ao transporte público, utilizando a estação de metrô Butantã da Linha 4 - Amarela ou a estação de trem Cidade Universitária da Linha 9 - Esmeralda.
A 28ª Festa do Livro da USP acontece de 25 a 29 de novembro de 2026.
A Festa do Livro da USP funciona das 9h às 21h, de quarta a sexta-feira, e das 9h às 19h, no sábado e no domingo.
Segundo a organização, todos os títulos vendidos na Festa do Livro da USP terão desconto de pelo menos 50% sobre o preço original. Cada editora decide quais obras levará ao evento e o nível de desconto de cada título.
Mais de 200 editoras participarão da Festa do Livro da USP. Entre as confirmadas estão Companhia das Letras, Intrínseca, Rocco, Record, Todavia e Zahar.
A Festa do Livro da USP acontece na avenida Professor Mello Moraes, travessa C, na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, em São Paulo.
O público pode usar a estação Butantã do metrô, na Linha 4-Amarela, ou a estação Cidade Universitária de trem, na Linha 9-Esmeralda. Também é possível acessar o local de carro.
Glossário
O que é Universidade de São Paulo?
A Universidade de São Paulo (USP) é uma das principais instituições de ensino superior do Brasil, localizada na cidade de São Paulo, conhecida por sua pesquisa e ensino em diversas áreas.