A Festa do Livro da USP (Universidade de São Paulo) retorna para sua 28ª edição entre os dias 25 e 29 de novembro de 2026. O evento anual promete — no mínimo — 50% de desconto em obras de algumas das principais editoras do país.

Sediada na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, em São Paulo, espera-se que a Festa de 2026 seja a maior já realizada, com um número recorde de editoras.

Como funcionam os descontos da Feira do Livro da USP?

De acordo com a organização da feira, todos os títulos comercializados no evento terão um desconto a partir de 50% do preço original.

No entanto, é importante notar que as editoras responsáveis são responsáveis por decidir quais títulos do catálogo estarão disponíveis no evento, e qual será seu nível de descontos.

Quais editoras estarão na Feira do Livro da USP?

A 28ª edição da Feira do Livro da USP terá mais de 200 editoras presentes, configurando uma das maiores já realizadas na história do evento. Confira os nomes que já estão confirmados:

100/Cabeças

Alameda

Aleph (Grupo)

Aletria

Aller

Amelì

Anita Garibaldi

Annablume

Antofágica

Arole

Arquipélago

Ars et Vita

Arte & Letra

Astral Cultural

Ateliê

Ateliê da Escrita

Atheneu

Autêntica (Grupo)

Autonomia Literária

Autores Associados

Âyiné

AzuCo

Baião

Balão

Bamboozinho

Barbatana

Barraco

Bazar do Tempo

BEĨ

Biruta / Gaivota

Blucher

Boitatá

Boitempo

Book One / Excelsior (Grupo)

Brasiliense

Brinque-Book

Buzz

Caixote

Capivara

Carambaia

Carochinha

Casa de Letras

Catapulta

Caveirinha

Caxinguelê

Cintra

Ciranda Cultural (Grupo)

Civilização Brasileira

Cobalto

Cobogó

Com-Arte

Comix Zone

Companhia das Letras

Companhia das Letrinhas

Conrad

Contexto

Contracorrente

Contraponto

Cortez

Cosac

Da Vinci

Dandara

DarkSide

DBA

Diadorim

Dublinense

Duna Dueto

Ed. da Unicamp

Ed. Mackenzie

Ed. UFABC

Ed. UFMG

Ed. UFPR

Ed. UFV

Ed. UnB

Ed. Unesp

Ed. Unifesp

Edições Sesc SP

Edipro

Editora 34

Editus

Editora Fiocruz

EdUEFS

Eduel

Eduem

EdUFBA

EdUFSC

EdUFSCar

Eduneb

EDUNILA

Edusp

EESC-USP

Elefante

Ercolano

Escala / Lexikon

Escuta

Estação Liberdade

Expressão Popular

Figura

Fino Traço

Fósforo / Círculo de Poemas

Funilari

Galerinha Record & Reco-Reco

Girassol (Grupo)

GLAC

Global Editora

Globo Livros

Grua

HarperCollins

HarperKids

Hedra

Hucitec

Hyperion Comics

Ideias & Letras

IEA-USP

Iná

INM Editora

Instante

Instituto Moreira Salles

Instituto Tomie Ohtake

Intermeios

Intrínseca

Iskra / Casa Marx

JBC

Joaquina

Jujuba

Julius ArtStudio

Kitembo

Kotter

L&PM

LavraPalavra

Letra Selvagem

LF

Livros da Matriz

Lote 42

Loyola

LVM

Magnética

Malê

Manole

Maria Antonia – GMARX

Martin Claret

Martins Fontes – Selo Martins

MASP

Matrix

Melhoramentos

Mil Caramiolas

Miolo Mole

Mnēma

Moinhos

Monolito

Mostarda

MPEG

Mundaréu / Manjuba

n-1 edições

Nacional

Neomarginal

NewPOP

Nós

Nova Alexandria / Volta e Meia

Nova Fronteira / Trama / Ediouro

nVersos

Odysseus

Olhares

ÔZé

Paco

Palas Athena

Pallas

Panda Books

Papirus

Parábola

Patuá

Paulinas

Paz & Terra

Pé da Letra

Pedrazul (Grupo)

Peirópolis

Pensamento (Grupo)

Pequena Zahar

Perspectiva

Phorte

Pinard

Pipoca & Nanquim

Planeta

Pontes

Poptopia

Publicações BBM

PUCPRESS

Pulo do Gato

QS Comics

Quatro Cantos

Quina

Record (Grupo)

Reformatório

Relicário

Revista e Editora Cult

Revista USP

RISCØ

Rocco

Seiva

Seja Breve

Selin Trovoar

Senac SP

Sisko

Sobinfluencia

Solaris

Solisluna

Summus (Grupo)

Sundermann

Tabla

Tábula

TantaTinta

Taschen

Telos

Temporal

Terra Virgem

Tinta-da-China

todavia

Trem Fantasma

Ubu

UK’A – Arte e Literatura

Universo dos Livros

Usina

Valentina

Veneta

Via Lettera

Via Verita

Viajante do Tempo

Vozes

VR / Plataforma 21 / Amore / Latitude

Zagodoni

Zahar

Zain

Zapata

Zarabatana

Zouk

Quando acontece a Festa do Livro da USP?

A Festa do Livro da USP acontece entre os dias 25 e 29 de novembro, com horários de funcionamento dependendo do dia da semana. Confira a programação:

Quarta a sexta-feira: Das 9h às 21h;

Sábado e domingo: Das 9h às 19h. Como chegar na Feira do Livro da USP? A Cidade Universitária está localizada no bairro do Butantã, em São Paulo. A 28ª Festa do Livro da USP acontece na Av. Prof. Mello Moraes, travessa C. Apesar de ser possível acessar o local por carro, é recomendado que o público dê preferência ao transporte público, utilizando a estação de metrô Butantã da Linha 4 - Amarela ou a estação de trem Cidade Universitária da Linha 9 - Esmeralda.