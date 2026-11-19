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Repórter - Homepage
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17h00.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos durante o 2º Massacre Quaternário.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19. O longa é o sexto da franquia baseada nos livros de Suzanne Collins e adapta o romance de mesmo nome, publicado em 2025.
A história se passa antes dos acontecimentos da trama original e acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos, durante o 2º Massacre Quaternário.
Nos filmes anteriores, o personagem foi vivido por Woody Harrelson. Agora, o papel é de Joseph Zada.
Na trama, Haymitch é arrancado dos braços da mãe e da namorada e levado à Capital para lutar pela sobrevivência ao lado de Louella McCoy, Wyatt Callow e Maysilee Donner. Dentro da arena, onde entram 48 tributos, ele percebe que a única forma de vencer é desafiar a lógica dos Idealizadores. A decisão o transforma em alvo direto do ódio do presidente Snow, e o ato de rebeldia pode custar caro.
A direção é de Francis Lawrence, que também comandou outros filmes da saga. Além de Zada, o elenco inclui Elle Fanning (Effie Trinket), McKenna Grace (Maysilee Donner), Maya Hawke (Wiress) e Ben Wang (Wyatt Callow).
Ralph Fiennes interpreta o presidente Snow, Kieran Culkin vive Caesar Flickerman, Jesse Plemons é Plutarch Heavensbee e Glenn Close faz Drusilla Sickle. Completam o time Scot Greenan (Burdock Everdeen), Grace Ackary (Astric March), Melody Chikakane Brown (Meeney) e Jefferson White (Sr. McCoy).
Não. “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” não tem cenas pós-créditos nem cenas no meio dos créditos. Você pode sair da sala assim que os créditos finais começarem a subir.