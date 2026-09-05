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GP de Monza da Fórmula 1: as equipes com mais vitórias no circuito

Construtores tradicionais acumulam recordes e dezenas de triunfos ao longo da história do Grande Prêmio da Itália.

Monoposto da equipe Ferrari acelera na reta principal do Autódromo Nacional de Monza durante etapa da Fórmula 1. (Attila KISBENEDEK / AFP)

Monoposto da equipe Ferrari acelera na reta principal do Autódromo Nacional de Monza durante etapa da Fórmula 1. (Attila KISBENEDEK / AFP)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07h01.

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O Autódromo Nacional de Monza abriga a etapa italiana do campeonato mundial de Fórmula 1 e de categorias históricas predecessoras desde o início do século XX.

A pista italiana testemunhou eras de domínio absoluto de equipes europeias, consolidando recordes de vitórias .

Os construtores recordistas em Monza

O topo da lista histórica de vitórias por construtores no Grande Prêmio da Itália pertence à equipe italiana Ferrari, soberana em número de triunfos acumulados na pista de Monza desde as primeiras edições do campeonato mundial.

  • Ferrari: a equipe italiana lidera o ranking histórico com 21 vitórias conquistadas nos anos de 1949, 1951, 1952, 1960, 1961, 1964, 1966, 1970, 1975, 1979, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2019 e 2024.
  • McLaren: a tradicional equipe britânica ocupa a segunda posição na estatística ao somar 11 triunfos em solo italiano nas temporadas de 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012 e 2021.
  • Mercedes: a marca alemã registra nove conquistas no circuito, somando vitórias obtidas no período anterior à Segunda Guerra Mundial em 1934 e 1937, além de triunfos na era moderna do campeonato nos anos de 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
  • Alfa Romeo: a marca italiana acumulou oito vitórias históricas em provas disputadas nas décadas de 1920, 1930 e 1940, nos anos de 1924, 1925, 1931, 1932, 1933, 1947, 1948 e 1950.
  • Williams: a equipe britânica soma seis triunfos importantes em Monza, conquistados nas temporadas de 1986, 1987, 1991, 1993, 1994 e 2001.
  • Lotus e Red Bull: Ambas as equipes dividem espaço de destaque na história da prova com cinco vitórias cada, sendo a Lotus vitoriosa nos anos de 1963, 1972, 1973, 1974 e 1977, e a Red Bull dominante nas temporadas de 2011, 2013, 2022, 2023 e 2025.

Onde assistir e horários do GP da Itália em Monza

A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.

  • Sábado, 5 de setembro: Treino Livre 3 (TL3) das 07h30 às 08h30 e Sessão Classificatória das 11h00 às 12h00.
  • Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.

No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.

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