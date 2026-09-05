GP de Monza da Fórmula 1: as equipes com mais vitórias no circuito

O Autódromo Nacional de Monza abriga a etapa italiana do campeonato mundial de Fórmula 1 e de categorias históricas predecessoras desde o início do século XX.
A pista italiana testemunhou eras de domínio absoluto de equipes europeias, consolidando recordes de vitórias .
Os construtores recordistas em Monza
O topo da lista histórica de vitórias por construtores no Grande Prêmio da Itália pertence à equipe italiana Ferrari, soberana em número de triunfos acumulados na pista de Monza desde as primeiras edições do campeonato mundial.
- Ferrari: a equipe italiana lidera o ranking histórico com 21 vitórias conquistadas nos anos de 1949, 1951, 1952, 1960, 1961, 1964, 1966, 1970, 1975, 1979, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2019 e 2024.
- McLaren: a tradicional equipe britânica ocupa a segunda posição na estatística ao somar 11 triunfos em solo italiano nas temporadas de 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012 e 2021.
- Mercedes: a marca alemã registra nove conquistas no circuito, somando vitórias obtidas no período anterior à Segunda Guerra Mundial em 1934 e 1937, além de triunfos na era moderna do campeonato nos anos de 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
- Alfa Romeo: a marca italiana acumulou oito vitórias históricas em provas disputadas nas décadas de 1920, 1930 e 1940, nos anos de 1924, 1925, 1931, 1932, 1933, 1947, 1948 e 1950.
- Williams: a equipe britânica soma seis triunfos importantes em Monza, conquistados nas temporadas de 1986, 1987, 1991, 1993, 1994 e 2001.
- Lotus e Red Bull: Ambas as equipes dividem espaço de destaque na história da prova com cinco vitórias cada, sendo a Lotus vitoriosa nos anos de 1963, 1972, 1973, 1974 e 1977, e a Red Bull dominante nas temporadas de 2011, 2013, 2022, 2023 e 2025.
Onde assistir e horários do GP da Itália em Monza
A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.
- Sábado, 5 de setembro: Treino Livre 3 (TL3) das 07h30 às 08h30 e Sessão Classificatória das 11h00 às 12h00.
- Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.
No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.