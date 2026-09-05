O que fazer no fim de semana: festival leva Recife a Copacabana

O Festival Viva Recife desembarca em Copacabana de 1 a 30 de setembro de 2026, transformando o quiosque Mar de Copa, na altura do Posto 4, em uma extensão da capital pernambucana no Rio de Janeiro.

Com programação gratuita, o projeto reúne gastronomia, música, dança, cultura, turismo e experiências interativas para aproximar cariocas e turistas da identidade do Recife. No menu “Encontro do Mangue com a Maresia”, visitantes encontrarão:

Pipoca do Frevo, preparada com queijo coalho crocante e melaço de cana;

Sol de Boa Viagem , com carne de sol artesanal, mandioca frita e manteiga de garrafa;

A tradicional Cartola do Recife , combinação de banana, queijo coalho, açúcar e canela.

A carta de bebidas também recebe receitas especiais, como a Caipirinha Sotaque de Caju, que destaca um dos sabores mais associados à região.

O Festival Viva Recife também funciona como uma plataforma de promoção turística. Durante o festival, os visitantes poderão conhecer mais sobre atrativos como:

Marco Zero,

Praia de Boa Viagem,

Paço do Frevo,

Cais do Sertão,

Teatro de Santa Isabel,

Pátio de São Pedro.

Realizado pela Orla Rio em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, o festival levará, ao longo do mês, o público a encontrar apresentações musicais, DJs, dança, experiências gastronômicas e ações de promoção turística.

Uma viagem para Recife sem sair do Rio

A programação valoriza manifestações tradicionais e contemporâneas da cultura pernambucana, com atrações como o Bloco Viva Recife, apresentações do Trio Musical Fabbio Campello, DJs e outros convidados.

O frevo, uma das manifestações culturais mais emblemáticas de Pernambuco, também terá presença especial no festival, ao lado de outras expressões que ajudam a apresentar uma cidade capaz de preservar suas tradições enquanto se reinventa

Provocando o interesse no turismo

A iniciativa integra a estratégia de promoção do Recife no mercado carioca e utiliza a orla como plataforma de visibilidade, conteúdo e experiência de destino.

Para Ingrid Lagrotta, diretora de Marketing e Negócios da Orla Rio, o projeto amplia o papel dos quiosques como espaços capazes de conectar pessoas, culturas e destinos.

“O Viva Recife foi pensado como um convite à viagem. Queremos que quem passear por Copacabana tenha contato com os sabores, os ritmos, as histórias e a energia da cidade e saia dali com Recife no próximo roteiro.”

Segundo João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio, a parceria reforça o potencial da orla como território de encontro entre cidades.

“Copacabana é uma vitrine internacional do Rio. Receber Recife aqui é uma forma de aproximar dois dos destinos mais emblemáticos do Brasil e mostrar como a orla pode gerar novas conexões entre turismo, cultura, gastronomia e entretenimento.”

O Festival Viva Recife é uma realização da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, em parceria com a Orla Rio. A programação completa e outras informações sobre o projeto estarão disponíveis em www.vivarecife.com.br.