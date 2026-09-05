Dia do Irmão: 20 frases carinhosas para compartilhar no WhatsApp

Quem tem irmão sabe como é a relação de brigas, disputas e abraços. Essa mistura de emoções e amizade de uma vida inteira é celebrada nesta quinta-feira, 5, com o Dia do Irmão.

A ocasião é lembrada por muitas pessoas para celebrar a existência de seus irmãos, os momentos que passaram juntos e as novas aventuras que ainda estão por vir. Entre diversas famílias, a data também serve para fortalecer os laços parentais e estimular a cumplicidade.

Qual é a origem do Dia do Irmão?

No Brasil, o Dia do Irmão é comemorado em 5 de setembro em memória de Madre Teresa de Calcutá, que faleceu nessa data em 1997. A escolha da data simboliza o espírito de fraternidade e compaixão associado à religiosa e incentiva a valorização dos laços de amizade, respeito e amor entre irmãos.

20 frases para enviar no WhatsApp

Se a ideia é mandar uma mensagem rápida, carinhosa ou divertida, confira algumas opções:

1. "Ter você como irmão é ter alguém para dividir as melhores lembranças e contar com uma amizade para a vida inteira. Feliz Dia do Irmão!"

2. "Irmão é aquele parceiro de vida que conhece nossas histórias desde o começo. Feliz Dia do Irmão!"

3. "Que a vida continue nos dando muitos motivos para rir, conversar e criar novas histórias juntos. Feliz Dia do Irmão!"

4. "Você faz parte das minhas melhores lembranças e de muitos dos momentos que ainda quero viver. Feliz Dia do Irmão!"

5. "Nossa história começou na mesma família e ganhou capítulos que só nós dois conseguimos entender. Feliz Dia do Irmão!"

6. "Que sorte a minha ter alguém como você para compartilhar a vida. Feliz Dia do Irmão!"

7. "Irmão é companhia para as conquistas, apoio nos dias difíceis e parceiro para as boas histórias. Feliz Dia do Irmão!"

8. "Hoje é dia de celebrar uma das pessoas que fazem parte da minha história desde sempre. Te desejo tudo de melhor. Feliz Dia do Irmão!"

9. "Que nunca faltem motivos para a gente comemorar juntos e lembrar de tudo o que já vivemos. Feliz Dia do Irmão!"

10. "Entre risadas, discussões e muitas histórias, construímos um vínculo que o tempo só fortalece. Feliz Dia do Irmão!"

Para uma mensagem mais emocionante

11. "Você esteve presente em diferentes fases da minha vida e ajudou a construir muitas das lembranças que guardo com carinho. Feliz Dia do Irmão!"

12. "A vida muda, os caminhos seguem diferentes direções, mas o carinho que existe entre irmãos permanece. Feliz Dia do Irmão!"

13. "Obrigado por fazer parte da minha caminhada e por dividir comigo tantos momentos que vou levar para sempre. Feliz Dia do Irmão!"

14. "Ter um irmão é ter uma história compartilhada desde os primeiros capítulos. Sou feliz por dividir essa história com você."

15. "Hoje é dia de lembrar o quanto você é importante para mim e agradecer por todos os momentos que já vivemos juntos. Feliz Dia do Irmão!"

Para mandar uma mensagem divertida

16. "A gente já brigou por brinquedo, comida, televisão e espaço. No fim, continuamos sendo parceiros para a vida. Feliz Dia do Irmão!"

17. "Você sabe demais sobre mim para ser apenas meu irmão. Feliz Dia do Irmão e obrigado por guardar meus segredos!"

18. "Irmão é aquela pessoa que pode provocar o dia inteiro, mas também aparece quando você precisa. Feliz Dia do Irmão!"

19. "Crescemos juntos, sobrevivemos às brigas e chegamos até aqui. Acho que merecemos comemorar. Feliz Dia do Irmão!"

20. "Se alguém perguntar quem conhece minhas histórias mais antigas, a resposta está na família. Feliz Dia do Irmão!"