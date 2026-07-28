Aneel analisará em 11 de agosto recurso da Enel contra o fim do contrato em SP

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Fernando Mosna, afirmou nesta terça-feira, 28, que pretende levar à deliberação da diretoria colegiada, em 11 de agosto, o recurso apresentado pela Enel São Paulo contra o processo administrativo que pode resultar na caducidade da concessão da distribuidora.

A reunião deverá ser a última da qual Mosna participará como diretor da agência, já que seu mandato termina no próximo mês.

A declaração foi feita durante a reunião pública da Aneel, que analisou o processo sobre o ordenamento dos cortes de geração de energia elétrica, conhecidos no setor como curtailment, mecanismo que limita a produção de usinas em situações de restrição do sistema elétrico.

A distribuidora, controlada pelo grupo italiano Enel, está no centro de um processo regulatório que pode culminar na perda antecipada da concessão após a Aneel concluir que a empresa apresentou falhas recorrentes no restabelecimento do fornecimento de energia durante eventos climáticos extremos. A abertura do processo administrativo foi aprovada pela diretoria da agência em abril e, ao fim da tramitação, caberá ao Ministério de Minas e Energia decidir sobre uma eventual declaração de caducidade da concessão.

Nos últimos dias, a Enel apresentou um novo recurso à Aneel, pedindo a anulação da decisão que instaurou o processo de caducidade. De forma alternativa, a companhia solicitou o arquivamento do procedimento e a retomada da análise do pedido de renovação antecipada do contrato de concessão.

A manifestação foi protocolada após despacho de Mosna, relator do pedido de reconsideração da empresa. Em maio, a distribuidora já havia apresentado argumentos semelhantes, sustentando que o processo contém vícios processuais e requerendo a realização de uma perícia técnica. À época, a Procuradoria Federal junto à Aneel e a área técnica da agência concluíram que as alegações não eram suficientes para alterar o andamento do processo.

Com o encerramento da fase de instrução, a empresa recebeu prazo de dez dias para apresentar alegações finais antes da decisão da diretoria colegiada sobre o recurso. Caso a Aneel mantenha o entendimento atual, o processo seguirá para eventual recomendação de caducidade ao Ministério de Minas e Energia, responsável pela decisão final sobre a concessão.

O que está em discussão no processo de caducidade

A Aneel instaurou o processo administrativo após concluir que a Enel não apresentou desempenho considerado satisfatório na prestação do serviço de distribuição de energia na capital paulista e em outros 23 municípios. Entre os pontos levantados pela agência estão o elevado tempo para restabelecimento do fornecimento, falhas na execução dos planos de contingência e recorrência de interrupções prolongadas após temporais.

A Enel, por sua vez, afirma que a agência desconsiderou os impactos de eventos climáticos extremos, a evolução de indicadores operacionais desde 2023 e adotou critérios que, segundo a empresa, não possuem previsão regulatória. A distribuidora sustenta ainda que o processo viola princípios do devido processo legal e da ampla defesa.