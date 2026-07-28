WhatsApp Plus: o que é, como funciona e como pode ajudar PME's

Versão paga do WhatsApp: o que PMEs precisam saber sobre as mudanças de 2026 (8icons/Freepik)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h06.
Neste ano, a Meta começou a testar no Brasil o WhatsApp Plus, a partir do valor de R$ 7 por mês, e anunciou mudanças na cobrança da API do WhatsApp Business que entram em vigor em outubro de 2026. Para pequenas e médias empresas (PME's) que usam o app como canal de atendimento e vendas, o impacto varia conforme o tipo de uso — e confundir os dois produtos pode custar caro.
O WhatsApp Plus é uma assinatura opcional da Meta que adiciona recursos de personalização ao WhatsApp Messenger. O serviço começou a ser testado no Brasil em maio de 2026, com preço de R$ 7 por mês e período inicial de 30 dias gratuitos. Entre as funcionalidades estão:
Uma questão que pode afetar as PME's é que o WhatsApp Plus não é compatível com contas do Business. A assinatura funciona apenas no WhatsApp Messenger, o app pessoal. Quem opera pea versão de negócios, com catálogo, etiquetas, respostas rápidas e perfil comercial — não conseguem contratar o plano.
Com isso, para as PMEs, o WhatsApp Plus serve como uma ferramenta de organização para quem usa o número pessoal no atendimento, mas não substitui nenhuma funcionalidade comercial.
A partir de 1º de outubro de 2026, a Meta passa a cobrar por mensagem entregue dentro da janela de atendimento de 24 horas na WhatsApp Business Platform (a API oficial). Até essa data, as respostas enviadas por empresas dentro dessa janela são gratuitas na maioria dos casos. Com a nova regra, cada mensagem de serviço — seja de atendente humano ou chatbot — gera custo individual.
A mudança não afeta quem usa o app WhatsApp Business no celular de forma manual. Ela atinge empresas que conectam o WhatsApp a plataformas de atendimento, CRMs, chatbots e sistemas de automação via API.
Há duas exceções: as onversas iniciadas a partir de anúncios Click-to-WhatsApp (no Facebook ou Instagram) mantêm uma janela gratuita de 72 horas; e respostas geradas pelo Meta Business Agent, a IA nativa da Meta, ficam isentas da cobrança por mensagem — mas são tarifadas por volume de dados processados (tokens), a US$ 2 por milhão de tokens, a partir de 1º de agosto de 2026.
Há três camadas pagas no WhatsApp em 2026, cada uma com público e função distintos:
Quem usa o app WhatsApp Business no celular — a maioria das PMEs pequenas — não sofre impacto direto da cobrança por mensagem. O app continua gratuito. A preparação, nesse caso, se resume a reservar o username da marca e avaliar se o WhatsApp Business Premium (quando chegar ao Brasil) faz sentido para a operação.
Quem usa a API via plataformas de atendimento precisa agir antes de outubro de 2026. Quatro medidas reduzem o impacto:
Para PMEs que ainda operam com o número pessoal no WhatsApp Messenger, a migração para o WhatsApp Business (gratuito) continua sendo o primeiro passo — e o mais barato — para profissionalizar o atendimento.