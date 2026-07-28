WhatsApp Plus: o que é, como funciona e como pode ajudar PME's

Neste ano, a Meta começou a testar no Brasil o WhatsApp Plus, a partir do valor de R$ 7 por mês, e anunciou mudanças na cobrança da API do WhatsApp Business que entram em vigor em outubro de 2026. Para pequenas e médias empresas (PME's) que usam o app como canal de atendimento e vendas, o impacto varia conforme o tipo de uso — e confundir os dois produtos pode custar caro.

O que é o WhatsApp Plus?

O WhatsApp Plus é uma assinatura opcional da Meta que adiciona recursos de personalização ao WhatsApp Messenger. O serviço começou a ser testado no Brasil em maio de 2026, com preço de R$ 7 por mês e período inicial de 30 dias gratuitos. Entre as funcionalidades estão:

Temas visuais exclusivos;

Ícones personalizados;

Figurinhas premium;

Toques de chamada diferenciados;

Possibilidade de fixar até 20 conversas no topo da lista — contra três na versão gratuita.

O WhatsApp Plus funciona no Business?

Uma questão que pode afetar as PME's é que o WhatsApp Plus não é compatível com contas do Business. A assinatura funciona apenas no WhatsApp Messenger, o app pessoal. Quem opera pea versão de negócios, com catálogo, etiquetas, respostas rápidas e perfil comercial — não conseguem contratar o plano.

Com isso, para as PMEs, o WhatsApp Plus serve como uma ferramenta de organização para quem usa o número pessoal no atendimento, mas não substitui nenhuma funcionalidade comercial.

O que vai mudar na API do WhatsApp Business?

A partir de 1º de outubro de 2026, a Meta passa a cobrar por mensagem entregue dentro da janela de atendimento de 24 horas na WhatsApp Business Platform (a API oficial). Até essa data, as respostas enviadas por empresas dentro dessa janela são gratuitas na maioria dos casos. Com a nova regra, cada mensagem de serviço — seja de atendente humano ou chatbot — gera custo individual.

A mudança não afeta quem usa o app WhatsApp Business no celular de forma manual. Ela atinge empresas que conectam o WhatsApp a plataformas de atendimento, CRMs, chatbots e sistemas de automação via API.

Há duas exceções: as onversas iniciadas a partir de anúncios Click-to-WhatsApp (no Facebook ou Instagram) mantêm uma janela gratuita de 72 horas; e respostas geradas pelo Meta Business Agent, a IA nativa da Meta, ficam isentas da cobrança por mensagem — mas são tarifadas por volume de dados processados (tokens), a US$ 2 por milhão de tokens, a partir de 1º de agosto de 2026.

Qual a diferença entre WhatsApp Plus, Business Premium e API?

Há três camadas pagas no WhatsApp em 2026, cada uma com público e função distintos:

WhatsApp Plus (R$ 7/mês no Brasil, em teste): personalização visual e organizacional do app pessoal. Não funciona em contas Business . Indicado para autônomos que atendem pelo WhatsApp Messenger e querem mais organização, mas não precisam de automação ou múltiplos atendentes.

personalização visual e organizacional do app pessoal. Não funciona em . Indicado para autônomos que atendem pelo WhatsApp Messenger e querem mais organização, mas não precisam de automação ou múltiplos atendentes. WhatsApp Business Premium (sem lançamento oficial no Brasil) : assinatura do WhatsApp Business que permite conectar até dez dispositivos no mesmo número e usar página de perfil detalhada com link curto personalizado. Voltado a pequenos negócios em crescimento que precisam de mais atendentes no mesmo número.

: assinatura do WhatsApp Business que permite conectar até dez dispositivos no mesmo número e usar página de perfil detalhada com link curto personalizado. Voltado a pequenos negócios em crescimento que precisam de mais atendentes no mesmo número. WhatsApp Business Platform (API): infraestrutura para operação em escala com chatbots, automação, CRM e mensagens em volume. Cobrança por mensagem entregue (a partir de outubro de 2026). Indicado para PMEs com alto volume de atendimento e equipes estruturadas de suporte ou vendas.

Como PMEs devem se preparar?

Quem usa o app WhatsApp Business no celular — a maioria das PMEs pequenas — não sofre impacto direto da cobrança por mensagem. O app continua gratuito. A preparação, nesse caso, se resume a reservar o username da marca e avaliar se o WhatsApp Business Premium (quando chegar ao Brasil) faz sentido para a operação.

Quem usa a API via plataformas de atendimento precisa agir antes de outubro de 2026. Quatro medidas reduzem o impacto:

Auditar o volume de mensagens por conversa — chatbots que picotam respostas em vários balões separados ("Oi", "Tudo bem?", "Como posso ajudar?") multiplicam o custo. Consolidar informações em mensagens completas reduz a fatura; Mapear quais fluxos podem migrar para o Meta Business Agent, que é cobrado por tokens em vez de por mensagem — o custo estimado fica em torno de US$ 0,04 por resposta; Direcionar investimento de tráfego pago para anúncios Click-to-WhatsApp, que mantêm a janela gratuita de 72 horas para mensagens de resposta; Acompanhar a tabela oficial de preços por mercado antes de outubro, já que os valores finais para o Brasil ainda podem ser ajustados pela Meta antes da vigência.

Para PMEs que ainda operam com o número pessoal no WhatsApp Messenger, a migração para o WhatsApp Business (gratuito) continua sendo o primeiro passo — e o mais barato — para profissionalizar o atendimento.