Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

FMI vê vulnerabilidades na regulação de criptoativos brasileira

Organização internacional defende que o país precisará de uma regra específica para stablecoins e de mais controle para prevenção à lavagem de dinheiro

Sede do FMI, em Washington (OLIVIER DOULIERY/AFP/Getty Images)

Sede do FMI, em Washington (OLIVIER DOULIERY/AFP/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h26.

Tudo sobreFMI
Saiba mais

Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a estabilidade do sistema financeiro brasileiro apontou que embora o Banco Central tenha dado um passo importante com a regulamentação dos ativos digitais no ano passado, o mercado cripto ainda tem “vulnerabilidades”.

O FMI afirma que o BC melhorou o monitoramento de fluxos com criptoativos ao começar a supervisionar as prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), que agora precisam ser autorizadas pela autoridade monetária para poderem operar. No entanto, o fundo considera que isso não é o bastante e que algumas vulnerabilidades permanecem.

São citadas diretamente a falta de uma regra legal sobre segregação de ativos dentro das corretoras e a proteção do patrimônio de clientes em caso de insolvência dessas empresas. Além disso, o FMI entende que seria necessária a criação de uma base legal para regular a emissão de criptoativos, inclusive as stablecoins.

“A dependência de PSAVs como guardiões para stablecoins apresenta limitações claras e deve ser complementada por uma regulamentação de stablecoins, levando em consideração padrões internacionais, incluindo as recomendações do [Conselho de Estabilidade Financeira] FSB sobre arranjos de stablecoins globais”, diz o FMI.

Conexão com o sistema financeiro

O organismo internacional destacou que os criptoativos já possuem intersecções com o setor financeiro, de modo que seria necessário construir uma estrutura abrangente para a supervisão dessas atividades.

“O mercado brasileiro de criptoativos é expressivo, encontra-se em rápida expansão e está cada vez mais interconectado ao sistema financeiro tradicional. À medida que a regulamentação se consolida, o potencial de expansão e de maior interconexão torna-se significativo”, aponta o relatório.

Para o FMI, o BC precisará se aproximar da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para e de reguladores internacionais para supervisionar os mercados de criptoativos de maneira efetiva.

O FMI diz ainda que que as novas regulações não endereçam totalmente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo que as PSAVs trazem.

"O atraso na implementação da 'Travel Rule' e a suspensão de PSAVs do portal da unidade de inteligência financeira para o reporte de transações suspeitas impactam a detecção de crimes, a mitigação de riscos e a qualidade dos dados. Garantir a aplicação adequada de medidas preventivas de PLD/CFT pelas PSAVs e desenvolver a capacidade de supervisão para acompanhar os novos requisitos regulatórios serão fundamentais para uma mitigação de riscos eficaz."

Stablecoins crescem mais que fluxos tradicionais

Outro ponto destacado pelo FMI é que os fluxos de capital internacionais com criptoativos do Brasil cresceram mais rápido do que as movimentações com dinheiro tradicional e o Produto Interno Bruto (PIB) nominal.

As compras de criptomoedas para investimento em portfolio estrangeiro (PF, na sigla em inglês), de acordo com a organização, tiveram um avanço maior do que outras formas de fluxos de capital, como o investimento estrangeiro direto (FDI).

Compras de criptoativos comparadas a outros fluxos, como o investimento estrangeiro direto (FDI). Crédito: FMI

O FMI revela também que entre um terço e dois terços da variação nas compras de stablecoins são explicados por fatores externos, como o índice de volatilide VIX, preços do bitcoin e variações no índice S&P 500, principal benchmark das bolsas dos Estados Unidos. “Isso torna os fluxos de stablecoins de duas a três vezes mais sensíveis a choques globais do que os fluxos tradicionais de carteira ou de investimento estrangeiro direto (IED)”, diz o FMI.

Também são citados como fatores que impactam a demanda por stablecoins no Brasil a taxa de câmbio, incerteza política e mudanças na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Embora os riscos sistêmicos à estabilidade financeira relacionados aos criptoativos pareçam, no momento, contidos, o rápido crescimento da atividade nesse setor, que inclui as stablecoins como um de seus componentes, exige um monitoramento atento”, alerta o relatório.

Transformação digital

Do lado do Pix, o FMI destaca que a introdução do método digital de pagamentos instantâneos ajudou a transformar o sistema financeiro, junto com os bancos digitais, que reduziram a concentração bancária do país.

“O Pix é um sistema de pagamento de baixo custo e ampla acessibilidade que impulsionou ainda mais a transição para serviços digitais. Assim como em outras jurisdições, os ataques cibernéticos e as fraudes digitais tornaram-se riscos principais.”

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:FMICriptoativosRegulamentação

Mais de Future of Money

Apple é processada por manter no ar aplicativo falso de criptomoedas

Bitcoin cai 3% após IPO histórico na China derrubar mercado global de IA

Analistas preveem bitcoin a US$ 200 mil se o 'Clarity Act' for aprovado

Empresas de capital aberto que compram bitcoin estão migrando para IA, diz Bloomberg

Mais na Exame

Brasil

Aneel analisará em 11 de agosto recurso da Enel contra o fim do contrato em SP

ExameLab

WhatsApp Plus: o que é, como funciona e como pode ajudar PME's

Esporte

Turquia x Eslovênia: que horas e onde assistir ao jogo de vôlei das quartas da VNL masculina

Mercados

Por que TIM e Vivo foram as maiores perdas do Ibovespa após balanços do 2º tri?