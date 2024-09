"Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles exibido no 81º Festival de Cinema de Veneza, pode colocar Fernanda Torres na corrida pelo Oscar de Melhor Atriz 25 anos após Fernanda Montenegro, sua mãe, perder a estatueta para Gwyneth Paltrow.

Nesta quinta-feira, 5, a imprensa internacional inseriu a atriz brasileira entre as cotadas para receber a indicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pelo trabalho no novo longa de Walter Salles. Torres interpreta Eunice, esposa de Rubens Paiva, que enfrenta um período sombrio do Brasil durante o regime militar ao lado da família. O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e foi aplaudido por mais de 10 minutos em Veneza. Ele compete pelo Leão de Ouro, cujo vencedor será revelado neste sábado, 7.

A atuação de Torres no filme arrancou elogios da crítica especializada. Veículos como a Variety, IndieWire, The Hollywood Reporter e Deadline destacaram a desenvoltura da atriz e sua capacidade de desenvolver as camadas mais profundas dos sentimentos da personagem. "Eunice é completamente incorporada na performance esplêndida de Fernanda Torres", aponta uma das críticas.

O longa de Salles entrou para a pré-seleção da Academia Brasileira de Cinema dos títulos aptos a concorrerem ao Oscar de Melhor Filme Internacional — indicação que também é sugerida por boa parte dos veículos internacionais. Ele compete com "Motel Destino", de Karim Aïnouz, e outros 10 longas.

Pronta para fazer história

Se "Ainda Estou Aqui" for, de fato, indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, essa pode ser a primeira vez que o Brasil leva o prêmio para casa. Em 96 anos de premiação, o país nunca teve um filme premiado. E se Fernanda Torres concorrer como Melhor Atriz e vencer, ela também se tornará a primeira atriz brasileira a conquistar a estatueta. E poderá "vingar" a mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada pelo papel em "Central do Brasil" (1998), mas acabou perdendo o prêmio para Gwyneth Paltrow ("Shakespeare Apaixonado").

Aplaudida por 10 minutos ao lado de Selton Mello e Walter Salles, Torres não conseguiu conter a emoção. Em entrevista ao Canal Brasil, ela comparou a personagem que interpreta com o país em que mora: “Essa mulher que era a dona de casa perfeita de uma época patriarcal, ela teve que se reinventar como mulher. Se reinventa como advogada em uma época em que o Brasil também começa, em sua busca pela volta da democracia, a se reinventar como país através de uma constituição”, destacou.

A lista de indicados à 97ª Premiação do Academy Awards será divulgada no dia 17 de janeiro. A cerimônia de entrega das estatuetas será no dia 2 de março de 2025.