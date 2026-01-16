Spotify anuncia aumento de preços para diversos países; saiba se reajuste inclui o Brasil

O Spotify anunciou nesta quinta-feira, 16 de janeiro, um novo reajuste nos preços das assinaturas Premium nos Estados Unidos, marcando o terceiro aumento desde 2023. A empresa comunicou que, ao longo das próximas semanas, usuários dos

O Spotify anunciou um novo reajuste nos preços das assinaturas Premium nos Estados Unidos, marcando o terceiro aumento desde 2023. A empresa comunicou que, ao longo das próximas semanas, usuários dos EUA, Estônia e Letônia serão notificados por e-mail sobre as mudanças, com detalhes sobre os novos valores e sua aplicação a partir da próxima cobrança.

Segundo a plataforma, o reajuste visa manter a “entrega de uma ótima experiência” aos assinantes. No comunicado, o Spotify direciona os usuários para uma página com a descrição dos recursos e benefícios incluídos nos planos Premium. Também há instruções para gerenciar ou cancelar a assinatura, caso não aceitem os novos valores.

Com a mudança, o plano Premium Individual passa de US$ 11,99 para US$ 12,99 mensais, enquanto o plano Student sobe de US$ 5,99 para US$ 6,99. Já os planos compartilhados apresentam os aumentos mais significativos: o Duo, voltado para dois usuários, salta de US$ 16,99 para US$ 18,99 por mês, e o plano Family, que comporta até seis contas, passa de US$ 19,99 para US$ 21,99 mensais.

Em nota, a empresa reiterou que “atualizações ocasionais de preços em nossos mercados refletem o valor que a plataforma entrega”, argumento usado para justificar a manutenção da experiência oferecida aos usuários e o suporte aos artistas. O Spotify também orienta novos assinantes a consultarem os preços atualizados no site oficial, spotify.com/premium.

Mudanças na política de preços

Desde 2023, os reajustes têm sido implementados como parte da estratégia do Spotify para sustentar seus investimentos em funcionalidades da plataforma e no ecossistema de criadores. O aumento nos EUA acompanha uma tendência de valorização global dos serviços por assinatura, pressionados por custos operacionais e demandas por novos recursos.

A recorrência dos aumentos coloca o Spotify em linha com concorrentes como Apple Music e YouTube Music, que também realizaram mudanças similares nos últimos dois anos. A empresa não informou se outros países receberão novos ajustes em 2024.

O Spotify vai ficar mais caro no Brasil?

Procurado pela EXAME, o Spotify confirmou que o reajuste de preços não ocorrerá na operação da companhia sueca no Brasil.