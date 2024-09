'Ainda Estou Aqui': ovacionado em Veneza, filme com Fernanda Torres pode concorrer ao Oscar

Após ser recebido no 81º Festival de Cinema de Veneza ao som de 10 minutos de aplausos, "Ainda Estou Aqui", filme protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, sob direção de Walter Salles ("Central do Brasil"), que já concorre ao Leão de Ouro, pode chegar ao Brasil com duas possíveis indicações ao Oscar de 2025.

Na última segunda-feira, 2, a Academia Brasileira de Cinema anunciou a lista com os 12 longas-metragens aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional na premiação. "Ainda Estou Aqui" está entre eles. Em uma aposta mais distante e esperançosa, Fernanda Torres, que chamou a atenção da crítica especializada norte-americana, também pode concorrer na categoria de Melhor Atriz.

Após o anúncio dos filmes aptos para o Oscar, começam as reuniões da Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema, que acontecerão em duas etapas: dia 16 de setembro, quando serão selecionados seis títulos entre os inscritos, e a reunião final, no dia 23 de setembro, para a escolha do título que representará o Brasil.

"Ainda Estou Aqui" é baseado na biografia de Marcelo Rubens Paiva e se passa no Rio de Janeiro na década de 1970, em plena ditadura militar. O enredo conta a história da aparente feliz família Paiva, com Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos, que vivem em uma casa em frente à praia, alugada. Quando um ato violento os toma, Eunice se vê obrigada a reinventar o rumo e o destino de sua família. Fernanda Montenegro também compõe o elenco.

Na mira do Oscar

A indicação à categoria de Melhor Filme Internacional depende, no entanto, da avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõe o júri do Oscar. O Brasil pode todo ano enviar um título para representar o país na busca pela estatueta, mas a decisão de ser indicado ou não à premiação não compete a Academia Brasileira de Cinema.

No ano passado, o longa selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar foi "Retratos Fantasmas", do cineasta Kleber Mendonça Filho. O título não chegou a receber uma indicação.

Além de "Ainda Estou Aqui", concorrem à vaga "A Metade de Nós", de Flávio Botelho; "Cidade Campo", de Juliana Rojas; "Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum; "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; "Sem Coração", de Nara Normande e Tião; "Vermelho Monet", de Halder Gomes; e "Votos", de Ângela Patrícia Reiniger.

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Leão de Ouro no Festival de Veneza. O filme vencedor será anunciado no dia 7 de setembro.

Vingança do Oscar?

Se "Ainda Estou Aqui" for, de fato, indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, essa pode ser a primeira vez que o Brasil leva o prêmio para casa. Em 96 anos de premiação, o país teve não teve nenhum filme que recebeu uma estatueta do Oscar. E se Fernanda Torres concorrer como Melhor Atriz e vencer, ela poderá "vingar" a mãe, Fernanda Montenegro. A atriz foi indicada pelo papel em "Central do Brasil" (1998), mas acabou perdendo a estatueta para Gwyneth Paltrow ("Shakespeare apaixonado").

"Central do Brasil", também do diretor Walter Salles, concorreu nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

No Festival de Veneza, Torres, que interpreta Eunice em "Ainda Estou Aqui", mãe de cinco filhos, foi o principal destaque do filme. A atriz chamou a atenção da crítica especializada norte-americana pela brilhante interpretação em um longa-metragem de drama.

Aplaudida por 10 minutos ao lado de Selton Mello e Walter Salles, Torres não conseguiu conter a emoção. Sua interpretação no filme gerou comentários em alguns dos principais veículos de cultura e cinema de todo o mundo. Veja abaixo os principais trechos que a citam:

As críticas internacionais sobre Fernanda Torres

"Torres entrega uma performance maravilhosa e cheia de camadas, esforçando-se para manter a casa funcionando e lutando pelo retorno do marido", diz o The Guardian.

"Eunice é completamente incorporada na performance esplêndida de Fernanda Torres", aponta o texto da Variety.

"Torres é um modelo de contenção eloquente, mostrando a dor particular de Eunice e sua fortaleza necessária pelos meios mais sutis", escreve o The Hollywood Reporter.

"A performance de Fernanda Torres como Eunice é tão espetacular quanto sua filmografia sugere, tendo marcado a si mesma como uma das melhores atrizes da América do Sul", diz a crítica do IndieWire.

Quando estreia 'Ainda Estou Aqui' no Brasil?

O filme teve sua primeira estreia do Festival de Cinema de Veneza, mas ainda não tem data de estreia prevista no Brasil.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.