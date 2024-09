'Ainda Estou Aqui': assista ao trailer do filme que conquistou o público do Festival de Veneza

Fernanda Torres e Selton Mello podem fazer história no 81º Festival de Cinema de Veneza. O filme "Ainda Estou Aqui", com direção de Walter Salles ("Central do Brasil"), concorre ao Leão de Ouro e foi aplaudido por 10 minutos no último domingo, 1º.

Logo depois da exibição, que emocionou os atores e conquistou a crítica internacional especializada de cinema, a Globoplay e Sony Pictures revelaram o primeiro trailer do longa-metragem. Confira:

Veja o trailer de 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres

Qual é a história de 'Ainda Estou Aqui'?

"Ainda Estou Aqui" é baseado na biografia de Marcelo Rubens Paiva e se passa no Rio de Janeiro na década de 1970, em plena ditadura militar. O enredo conta a história da aparente feliz família Paiva, com Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos, que vivem em uma casa em frente à praia, alugada. Quando um ato violento os toma, Eunice se vê obrigada a reinventar o rumo e o destino de sua família.

A direção é de Walter Salles e o roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega. O elenco é composto por Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Maeve Jinkins, Antonio Saboia, Majorie Estiano, Humberto Carrão, Valentina Herzage, entre outros.

Ovacionado em Veneza

No Festival de Veneza, Torres, que interpreta Eunice em "Ainda Estou Aqui", mãe de cinco filhos, foi o principal destaque do filme. A atriz chamou a atenção da crítica especializada norte-americana pela brilhante interpretação em um longa-metragem de drama.

Aplaudida por 10 minutos ao lado de Selton Mello e Walter Salles, Torres não conseguiu conter a emoção. Sua interpretação no filme gerou comentários em alguns dos principais veículos de cultura e cinema de todo o mundo, como o The Guardian, que destacou que "Torres entrega uma performance maravilhosa e cheia de camadas, esforçando-se para manter a casa funcionando e lutando pelo retorno do marido".

Quando estreia 'Ainda Estou Aqui' no Brasil?

O filme teve sua primeira estreia do Festival de Cinema de Veneza, mas ainda não tem data de estreia prevista no Brasil.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.