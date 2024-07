Fernanda Montenegro anuncia apresentação gratuita em São Paulo; saiba como assistir

Depois de uma série de apresentações bem-sucedidas, a atriz Fernanda Montenegro, de 94 anos, realizará uma leitura especial do texto da filósofa francesa Simone de Beauvoir, uma das principais figuras do feminismo.

O espetáculo está marcado para o dia 18 de agosto, domingo, no Parque Ibirapuera, localizado na zona Sul de São Paulo. O anúncio foi feito pela própria artista neste sábado, 20, em seu perfil nas redes sociais.

"São Paulo, estarei com vocês por mais uma apresentação. Dia 18 de agosto às 19h com entrada franca no auditório do Parque Ibirapuera com transmissão ao vivo para o lado externo do Teatro. Espero todos vocês com um imenso obrigada".

Saiba mais sobre o espetáculo

A leitura dramática "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" celebra os 80 anos de carreira da atriz e aborda a visão libertária da escritora e pensadora francesa. Entre tantos temas, o texto também explora detalhes da relação de Simone com o filósofo Jean-Paul Sartre. Na apresentação, a atriz não interpreta a escritora, mas dá emoções às suas palavras.

Inspirada na obra "Cerimônia do Adeus", a apresentação de 75 minutos está em cartaz na capital paulista, no Sesc 14 Bis. Os ingressos esgotaram minutos após a abertura das vendas.

Lançado em 1949, o livro surgiu antes mesmo do termo 'feminismo' ser amplamente utilizado. Os capítulos sobre a sexualidade feminina causaram grande escândalo na sociedade da época e provocaram intensas polêmicas nos círculos literários. Traduzida para 40 idiomas, a obra vendeu mais de um milhão de exemplares em cada um dos seus dois volumes.

"Ao ler, no palco, Simone de Beauvoir, nós nos conscientizamos da liberdade que essa Mulher se impôs e propôs a todas as gerações que a sucederam", diz Fernanda.

Ainda não há informações sobre como será feita a retirada dos ingressos. No entanto, para quem não conseguir um lugar no interior do auditório, haverá transmissão ao vivo para o público do lado de fora. De acordo com a postagem da atriz no Instagram, novas informações serão anunciadas em breve.