Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui', 'Motel Destino' e outros 10 filmes entram para a pré-lista do Brasil

O cinema nacional vive um momento de grande visibilidade em 2024, em especial na temporada de prêmios. Em maio, no Festival de Cinema de Cannes, "Motel Destino", de Karim Aïnouz disputou a Palma de Ouro e chamou a atenção de alguns dos maiores sites de cultura do mundo. No último domingo, 1º, "Ainda Estou Aqui", com direção de Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, estreou no 81º Festival de Cinema de Veneza. O longa foi aplaudido por 10 minutos e concorre ao Leão de Ouro.

Diante dos novos lançamentos, na última segunda-feira, 2, a Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista com os 12 longas-metragens aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025. Tanto "Motel Destino" quanto "Ainda Estou Aqui" concorrem ao espaço. A partir da terceira semana de setembro começam as reuniões da Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema, que acontecerão em duas etapas: dia 16 de setembro, quando serão selecionados seis títulos entre os inscritos, e a reunião final, no dia 23 de setembro, para a escolha do título que representará o Brasil.

A indicação à categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar depende, no entanto, da avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõe o júri da maior premiação do cinema. O Brasil pode todo ano enviar um título para representar o país na busca pela estatueta, mas a decisão de ser indicado não compete a Academia Brasileira de Cinema. No ano passado, por exemplo, o longa selecionado foi "Retratos Fantasmas", do cineasta Kleber Mendonça Filho. O título não chegou a receber uma indicação.

Veja abaixo os 12 filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar de 2025

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;

"A Metade de Nós", de Flávio Botelho;

"Cidade Campo", de Juliana Rojas;

"Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge;

"Levante", de Lillah Halla;

"Motel Destino", de Karim Aïnouz ;

"Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum

"O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges

"Sem Coração", de Nara Normande e Tião

"Vermelho Monet", de Halder Gomes

"Votos", de Ângela Patrícia Reiniger

Tanto "Motel Destino" quanto "Ainda Estou Aqui" são fortes candidatos na disputa pela vaga ao Oscar. Ambos os filmes receberam um grande aval da crítica especializada no Brasil e no exterior e concorreram aos maiores festivais de cinema do mundo. "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini, também tem boas chances: o longa recebeu seis estatuetas do Prêmio Grande Otelo, considerado como o Oscar brasileiro.

Quando estreia 'Ainda Estou Aqui' no Brasil?

O filme teve sua primeira estreia do Festival de Cinema de Veneza, mas ainda não tem data de estreia prevista no Brasil.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Onde assistir 'Motel Destino'?

O filme de Karim, que foi lançado no Festival de Cinema de Cannes, está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Onde assistir 'O Sequestro do Voo 375'?

O filme reconta a história de quando um homem entrou à bordo de um avião da Vasp, armado com uma pistola, matou o copiloto e demandou que o piloto mudasse a rota do voo para Brasília para colidir com o Palácio do Planalto e, assim, matar José Sarney. O filme fez sucesso nas bilheterias brasileiras e está disponível no catálogo do Disney+.