Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a série O Casal Perfeito, com Nicole Kidman e Liev Schreiber. Já na MAX, estreia do documentário Um Dos Nossos: David Chase e a Família Soprano, sobre David Chase, renomado criador da série.

Slow Horses (Apple TV+)

Slow Horses é um drama de espionagem com humor ácido que acompanha uma equipe desajustada de agentes da inteligência britânica que atua em uma subdivisão rejeitada do MI5 conhecida "carinhosamente" como Slough House. A quarta temporada começa com uma bomba que detona segredos pessoais, abalando a ordem instável da Slough House.

Rebel Ridge (Netflix)

Terry Richmond (Aaron Pierre) chega a Shelby Springs com uma missão simples, mas urgente: pagar a fiança do primo e salvá-lo do perigo. Mas depois que as economias de Terry são confiscadas injustamente, ele precisa encarar o delegado Sandy Burnne (Don Johnson) e seus policiais prontos para a agressão. Terry recebe a ajuda inesperada da oficial de justiça Summer McBride (AnnaSophia Robb), e os dois se envolvem em uma conspiração que toma conta da cidade. Correndo cada vez mais riscos, Terry precisa apelar ao seu passado misterioso para liberar a comunidade do domínio da polícia, fazer justiça para a própria família e ainda proteger Summer.

Apollo 13: Sobrevivendo no Espaço (Netflix)

Nove meses depois que Neil Armstrong chega à Lua, a NASA enfrenta sua maior crise: uma espaçonave tripulada por três astronautas sofre uma explosão catastrófica no caminho para a Lua.

O Casal Perfeito (Netflix)

Amelia Sacks está prestes a entrar para uma das famílias mais ricas de Nantucket por meio do casamento. A futura sogra, a famosa escritora Greer Garrison Winbury, não gosta dela, mas fez questão de não economizar no que promete ser o casamento mais luxuoso da temporada. Até que um corpo aparece na praia, trazendo segredos à tona e abrindo caminho para uma investigação que parece saída direto das páginas de um dos livros de Greer. De repente, todos são suspeitos.

Um Dos Nossos: David Chase e a Família Soprano (Max)

25 anos após a criação da série original da HBO Família Soprano, o cineasta Alex Gibney dirige o documentário Um Dos Nossos: David Chase e a Família Soprano, com uma análise profunda de seu renomado criador, David Chase.