Oscar 2026: confira horário, onde assistir e os indicados deste ano

O Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A edição é considerada a mais brasileira da história da premiação, com cinco indicações para representantes do país.
O filme "O Agente Secreto" concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional. Já a categoria de Melhor Fotografia tem o brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de trem".
Quem apresenta o Oscar 2026
A cerimônia será apresentada novamente pelo comediante Conan O’Brien, que volta ao comando do evento após o sucesso de sua última participação.
Além de concorrer ao prêmio de Melhor Ator, Wagner Moura também estará no palco como um dos apresentadores da noite.
O ator será responsável por apresentar "O Agente Secreto" durante a introdução da nova categoria Melhor Seleção de Elenco, em que cada filme indicado terá um representante falando sobre a produção.
Os outros concorrentes na categoria são "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores".
O nome de Wagner Moura foi divulgado em uma lista que também inclui artistas como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel e Pedro Pascal. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já havia anunciado também outros apresentadores, entre eles Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore e Gwyneth Paltrow.
Que horas começa o Oscar 2026
De acordo com a Academia, a cerimônia começa às 20h (horário de Brasília) neste domingo.
Onde assistir ao Oscar 2026
- EXAME: acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube;
- Rede Globo (TV aberta): exibirá os principais momentos da cerimônia. A transmissão ao vivo começa após o "Fantástico", às 21h;
- TNT (TV por assinatura): canal oficial do Oscar na TV fechada, começa a transmissão às 18h30, com cobertura do tapete vermelho;
- HBO Max (streaming): a plataforma terá cobertura completa da premiação, com opção de áudio original em inglês ou tradução simultânea em português. Também começa às 18h30, com o tapete vermelho pré-Oscar;
- Globoplay (streaming): transmitirá ao vivo o sinal da TV aberta da Globo.
Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2026
Melhor Filme
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Atriz
- Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Melhor Ator
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - O Agente Secreto
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Pecadores
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
Melhor Elenco
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Pecadores
Melhor Direção
- Chloé Zhao - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Ryan Coogler - Pecadores
Melhor Filme Internacional
- Brasil, O Agente Secreto
- França, Foi Apenas um Acidente
- Noruega, Valor Sentimental
- Espanha, Sirât
- Tunisia, A Voz de Hind Rajab
Melhor Figurino
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Frankestein
- Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Pecadores
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Som
- F1: O Filme
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
Melhor Canção Original
- “Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
- “Golden”, de Guerreiras do K-POP
- “ Lied To You”, de Pecadores
- “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
- “Train Dreams”, de Sonhos de Trem
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Uma Batalha Após a Outra
- Sonhos de Trem
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon
- Foi Apenas um Acidente
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Animação
- Arco
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- Lillte Amélie Or the Character Of Rain
- Zootopia 2
Melhor Curta de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Melhor Curta-Metragem em Live-Action
- Butcher's Stain
- A Friend Of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- the Singers
- Two People Exchanging Salive
Maquiagem e Penteado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- Coração de Lutador
- A Meia-Irmã Feia
Melhor Documentário
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Melhor Documentário de Curta-Metragem
- All The EMpty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
- Children No More "Were And Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly Strangeness
Melhor Edição
- F1: O Filme
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Pecadores
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem (Adolpho Veloso - Brasil)
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores