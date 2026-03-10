Casual

Onde assistir 'Sonhos de Trem'? Filme recebeu 4 indicações ao Oscar

Longa também pode garantir mais uma estatueta para um brasileiro, com a indicação de Adolpho Veloso na categoria de Melhor Fotografia

Publicado em 10 de março de 2026 às 10h26.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

Original da Netflix, Sonhos de Trem é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Além das múltiplas indicações ao Oscar 2026, o longa também pode garantir mais uma estatueta para um brasileiro, com a indicação de Adolpho Veloso na categoria de Melhor Fotografia.

Ao todo, Sonhos de Trem recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Canção Original.

Onde posso assistir Sonhos de Trem?

O filme está disponível na Netflix.

  • Sinopse: Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia (Adolpho Veloso), Melhor Canção Original ("Train Dreams") e Melhor Roteiro Adaptado.
  • Total de indicações: 4

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

