Onde assistir 'Sonhos de Trem'? Filme recebeu 4 indicações ao Oscar

Sonhos de Trem
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h26.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
Original da Netflix, Sonhos de Trem é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Além das múltiplas indicações ao Oscar 2026, o longa também pode garantir mais uma estatueta para um brasileiro, com a indicação de Adolpho Veloso na categoria de Melhor Fotografia.
Ao todo, Sonhos de Trem recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Canção Original.
O filme está disponível na Netflix.
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.