Com brasileiros na disputa, Oscar pode movimentar até US$ 1 bi em apostas

Neste domingo, 15, acontece a tão esperada cerimônia de entrega o Oscar, em Los Angeles, que chega a 98ª edição com brasileiros disputando em cinco categorias. O principal deles é a indicação do filme "O Agente Secreto", em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco. Outro brasileiro concorrente é Adolpho Veloso, mas como produção estrangeira, assinando a fotografia do filme Sonhos de Trem.

Vale lembrar que o filme já havia conquistado o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira, neste mês de janeiro, e também conquistou outros prêmios em festivais internacionais de cinema.

Para alguns especialistas, o Oscar pode ser comparado ao Super Bowl para a indústria publicitária, tamanho a movimentação financeira que o evento proporciona num único dia, ao contrário de outros eventos ou competições que duram mais dias, semanas ou até meses.

“É um evento menor, de um dia apenas, mas que acontece todo ano, enquanto a Copa do Mundo tem no intervalo de quatro anos um dos seus maiores fatores de atratividade. Mas em termos de volume pontual de apostas para um evento, são fenômenos que causam uma elevação anual notória semelhante aos maiores eventos esportivos e de entretenimento", afirma Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo da EBAC, com passagem pela Sportradar.

O Oscar também é um dos eventos mais aguardados pelo público quando o assunto é o mercado de apostas. Apesar de não existir um estudo oficial sobre isso, especula-se que as apostas para a cerimônia movimentem quase US$ 1 bilhão em todo o mundo. Vale lembrar que, no Brasil, as apostas para setores do entretenimento ou política, como o próprio Oscar e Eleições, foram proibidas após a regulamentação que entrou em vigor no país, a partir de janeiro de 2025.

"O Oscar é bastante aguardado pela indústria em razão da representavidade global, como acontece com outros eventos gigantescos como Copa do Mundo e Super Bowl. O Brasil, como o 50º maior mercado do mundo em bets legalizadas, vetou esse tipo apostas não esportivas, o que representou uma grande perda para o setor", destaca Marco Tulio Oliveira, CEO da Ana Gaming, holding que gere as marcas 7K Bet, Cassino Bet e Vera Bet.

Com relação ao Super Bowl, dados da American Gaming Association indicam que a edição de 2025 movimentou US$ 1,4 bilhão em apostas esportivas, um recorde, e esteve entre os principais eventos da indústria esportiva mundial. Já em 2026, a projeção é que tenha atingido US$ 1,8 bilhão em apostas em todo o mundo.

"Estamos falando de eventos curtos, de um dia, que movimentam bilhões em tudo o que está ao redor deles, especialmente para o mercado de patrocínios e apostas. Mas uma coisa chama ainda mais atenção neste cenário, já que em todo o mundo, centenas de empresas ativam suas marcas sem serem oficialmente parceiras do evento, gerando naturalmente um forte engajamento antes, durante e após esses grandes eventos, o que aumenta a credibilidade delas, desde que sejam bem executadas", explica Anderson Nunes, especialista em Marketing Esportivo e Gestão do Esporte, e diretor de negócios da Casa de Apostas.

Para o Oscar deste ano, o filme brasileiro "O Agente Secreto", que concorre ao Melhor Filme Internacional, aparece em segundo na cotação das casas de aposta, de acordo com dados da empresa Polymarket, com 28% de chances. O primeiro é o filme “Valor Sentimental”, com 67% de chance de vitória.

Especificamente no Oscar, as projeções das casas de aposta para os vencedores são bons indicativos; em 2025, por exemplo, essas plataformas registraram 100% de acerto nas principais categorias principais, entre eles, que o filme Anora superaria o brasileiro "Ainda Estou Aqui", mas também anteciparam a vitória nacional na categoria de Filme Internacional meses antes da cerimônia.

"Sobre os favoritos nas plataformas, são analisadas uma série de probabilidades que verificam tendências do setor e cálculos que reúnem dados sobre a popularidade dos filmes, principalmente entre o público, e também a reputação dessas obras, algumas delas baseadas em outras premiações que acontecem previamente à cerimônia do Oscar, como o Globo de Ouro e Choice Awards", complementa Marco Túlio, CEO da Ana Gaming.