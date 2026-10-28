Radiohead, Strokes e Killers têm duas músicas entre as melhores do rock do século

Nove artistas emplacaram duas músicas na lista das 200 melhores canções de rock do século 21 publicada pela revista americana Rolling Stone nesta terça-feira, 27. São oito bandas e um artista solo, Bob Dylan.

O ranking, liderado por 'Maps', do Yeah Yeah Yeahs, tem 191 nomes diferentes. Dos nove que aparecem duas vezes, cinco têm uma das faixas no top 10.

Jack White aparece mais vezes, mas em formações diferentes. Além das duas músicas do The White Stripes, ele está em 'Don’t Hurt Yourself' (46º), parceria com Beyoncé, e em 'Steady, As She Goes' (188º), do The Raconteurs.

The White Stripes

A dupla de Detroit tem a melhor colocação entre os repetidos: 'Seven Nation Army' (2003) ficou em segundo lugar, atrás apenas de 'Maps'. A banda volta à lista em 104º com 'Ball and Biscuit' (2003). As duas músicas são do álbum 'Elephant'.

The Killers

'Mr. Brightside' (2004), do disco de estreia 'Hot Fuss', ocupa o terceiro lugar. A banda de Las Vegas aparece também em 135º com 'Read My Mind' (2006), do álbum 'Sam's Town'.

Radiohead

'The National Anthem' (2000), faixa de 'Kid A', está em quinto lugar. O disco ficou em segundo na lista dos 250 melhores álbuns do século 21 da revista. A banda inglesa tem ainda 'There, There' em 83º.

The Strokes

'Last Nite' (2001), do álbum de estreia 'Is This It', ficou em sétimo lugar. A banda nova-iorquina volta em 138º com 'Reptilia' (2003), de 'Room on Fire'.

Arctic Monkeys

'I Bet You Look Good on the Dancefloor' (2005), primeiro single da banda de Sheffield a chegar ao topo da parada britânica, está em nono. 'R U Mine' aparece em 88º.

Foo Fighters

A banda de Dave Grohl ficou logo depois do top 10, em 11º, com 'Times Like These' (2002). 'Best of You' (2005) está em 153º.

My Chemical Romance

'Welcome to the Black Parade' (2006), faixa do álbum 'The Black Parade', ocupa o 16º lugar. 'I’m Not Okay (I Promise)' (2004) aparece em 121º.

Bob Dylan

Único artista solo do grupo, Dylan está em 38º com 'Honest With Me' (2001), do álbum 'Love and Theft'. A segunda é 'Key West (Philosopher Pirate)' (2020), de 'Rough and Rowdy Ways', em 110º.

Muse

A banda inglesa fecha o grupo com 'Supermassive Black Hole' (2006), em 51º, e 'Uprising' (2009), em 131º.