De trufas a pizza: o menu milionário que espera as estrelas do Oscar

Depois de horas sentados na cerimônia do Oscar, as estrelas de Hollywood chegam ao baile oficial da Academia com uma coisa em comum: fome. E é aí que começa o verdadeiro espetáculo gastronômico da noite.

O famoso Governors Ball, festa que acontece logo após a premiação, terá um cardápio gigantesco preparado pelo chef austríaco Wolfgang Puck, responsável pelo jantar do evento há mais de três décadas. Para a edição deste ano, ele e sua equipe criaram mais de 70 pratos diferentes para alimentar cerca de 1.500 convidados da elite do cinema, segumdo a Reuters.

Apesar do glamour do evento, o segredo do menu não está só em pratos sofisticados. Na prática, o que domina a festa é uma mistura curiosa: ingredientes caríssimos ao lado de clássicos de “comida de conforto”.

Os favoritos das estrelas

Entre os queridinhos estão torta de frango cremosa, pizza com salmão defumado, macarrão com queijo e mini hambúrgueres feitos com carne Wagyu. Segundo o próprio Puck, essas receitas simples são justamente as mais pedidas pelos convidados, que chegam famintos depois da longa cerimônia.

O luxo, claro, também marca presença. O evento vai usar caviar Kaluga, além de grandes quantidades de salmão defumado, cogumelos selvagens, arroz japonês e carnes premium.

A estimativa é de que sejam usados:

91 kg de ribeye maturado

136 kg de salmão defumado

14 kg de caviar Kaluga

227 kg de cogumelos silvestres

91 kg de arroz Nishiki

181 kg de queijos

Megaestrutura para o grande dia

A estrutura por trás do jantar também impressiona. Para servir tudo isso, trabalham cerca de 75 chefs de pratos salgados, 45 confeiteiros e mais de 300 funcionários na operação do evento. Ao longo da noite, são produzidas 600 pizzas, 3.000 de porções de agnolotti de alcachofra e dezenas de milhares de pequenos pratos servidos aos convidados, de acordo com a Reuters.

Entre as novidades deste ano estão estações gastronômicas temáticas, como um bar inspirado em izakayas japoneses e uma máquina de gelato italiano que prepara sorvete fresco durante a festa.

Sobremesa luxuosa

E para fechar a noite com estilo hollywoodiano, a sobremesa virá literalmente dourada. Mais de 2000 estatuetas de chocolate em formato de Oscar são finalizadas com spray de ouro comestível de 24 quilates, um dos detalhes mais extravagantes do banquete.