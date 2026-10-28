BTS em SP: veja o que pode e o que não pode levar nos shows

BTS em São Paulo: apresentações da turnê "ARIRANG" acontecem no MorumBIS, em São Paulo; confira a lista de objetos permitidos e proibidos. (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)
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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11h25.
Os shows do BTS em São Paulo acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS, com regras específicas para a entrada de objetos. Bolsas e mochilas devem medir até 30 x 15 x 20 cm, enquanto carregadores portáteis precisam respeitar o limite de 2,5 x 8 x 18 cm. A ARMY Bomb oficial está liberada, mas câmeras profissionais, guarda-chuvas e cartazes são proibidos. O estádio não terá guarda-volumes.
A espera dos fãs do BTS chegou ao fim: a sequência de shows do grupo sul-coreano no Brasil começa nesta quarta-feira, 28, e terá mais duas apresentações na sexta-feira, 30, e no sábado, 31.
Os espetáculos da turnê "ARIRANG" acontecem no MorumBIS, na zona sul de São Paulo, e quem vai acompanhar os ídolos de perto precisa ficar atento às regras de entrada no estádio.
A organização estabeleceu restrições para bolsas, carregadores portáteis, equipamentos de fotografia, recipientes e acessórios. A lista também contempla objetos que costumam fazer parte da experiência dos fãs, como cartazes e itens de apoio para acompanhar a apresentação.
Um dos principais cuidados é o tamanho da bolsa: cada pessoa pode levar uma bolsa ou mochila de até 30 x 15 x 20 centímetros. Outro detalhe importante é que o evento não oferece guarda-volumes, e objetos barrados na entrada podem ser descartados.
Entre os itens autorizados estão objetos pessoais, acessórios de fãs e equipamentos compactos. Confira os principais:
Photocards e outros itens de fãs também aparecem entre os objetos permitidos nas orientações divulgadas sobre os shows.
A lista de restrições inclui objetos que podem comprometer a segurança do público, dificultar a circulação ou atrapalhar a apresentação. Os principais itens proibidos são:
A relação também inclui capacetes, buzinas de ar, pistolas de água, panfletos, adesivos, utensílios de armazenagem e materiais inflamáveis. Animais não são autorizados, com exceção de cães-guia identificados e acompanhados de pessoas com deficiência visual.
Quem precisa utilizar medicamentos durante o evento deve se organizar com antecedência. A orientação divulgada é levar os produtos nas embalagens originais e acompanhados de receita médica em nome do paciente, para apresentação à equipe de segurança, caso seja solicitado.
Medicamentos sem receita também aparecem na relação de itens proibidos. Por isso, quem depende de algum tratamento deve consultar as orientações da organização antes do deslocamento, especialmente quando precisar transportar medicamentos de uso contínuo.
Os shows do BTS em São Paulo estão marcados para começar às 20h, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A abertura dos portões para o público geral está prevista para as 16h, permitindo que os fãs acessem o estádio quatro horas antes da apresentação.
A região do estádio terá uma operação especial de segurança e trânsito. A partir das 8h, equipes farão a triagem de ingressos em pontos de acesso ao entorno. A circulação será restrita a pessoas com ingresso válido para a data correspondente e moradores previamente cadastrados.
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também prevê bloqueios em vias próximas ao MorumBIS durante os dias de apresentação. Por isso, a recomendação é planejar o trajeto com antecedência e priorizar o transporte público, já que carros e veículos por aplicativo podem enfrentar restrições de acesso nas imediações.
Sim. Cada pessoa pode entrar com uma bolsa ou mochila de até 30 x 15 x 20 centímetros. Bolsas maiores são proibidas, e o estádio não oferece guarda-volumes.
Sim. Carregadores portáteis são permitidos desde que respeitem as dimensões máximas de 2,5 x 8 x 18 centímetros. Modelos maiores não podem entrar.
Sim. A ARMY Bomb, lightstick oficial do BTS, está autorizada nos shows da turnê ARIRANG no MorumBIS.
Pequenas embalagens lacradas de alimentos industrializados são permitidas, conforme as regras da organização. A entrada de água depende do tipo de recipiente e das condições estabelecidas para o evento. Garrafas de vidro e recipientes rígidos são proibidos.
Cartazes estão na lista de itens proibidos. Câmeras compactas digitais, analógicas e instantâneas são permitidas, desde que não sejam profissionais nem tenham lentes destacáveis. GoPros e equipamentos profissionais são proibidos.
Os portões do MorumBIS abrem às 16h, e os shows estão previstos para começar às 20h nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A triagem de ingressos no entorno do estádio começa às 8h.
A orientação é transportar os medicamentos nas embalagens originais, acompanhados de receita médica em nome do paciente. Quem precisa de medicamentos de uso contínuo deve consultar previamente as regras da organização.