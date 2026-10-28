BTS em SP: veja o que pode e o que não pode levar nos shows

RESUMO ＋ Os shows do BTS em São Paulo acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS, com regras específicas para a entrada de objetos. Bolsas e mochilas devem medir até 30 x 15 x 20 cm, enquanto carregadores portáteis precisam respeitar o limite de 2,5 x 8 x 18 cm. A ARMY Bomb oficial está liberada, mas câmeras profissionais, guarda-chuvas e cartazes são proibidos. O estádio não terá guarda-volumes.

A espera dos fãs do BTS chegou ao fim: a sequência de shows do grupo sul-coreano no Brasil começa nesta quarta-feira, 28, e terá mais duas apresentações na sexta-feira, 30, e no sábado, 31.

Os espetáculos da turnê "ARIRANG" acontecem no MorumBIS, na zona sul de São Paulo, e quem vai acompanhar os ídolos de perto precisa ficar atento às regras de entrada no estádio.

A organização estabeleceu restrições para bolsas, carregadores portáteis, equipamentos de fotografia, recipientes e acessórios. A lista também contempla objetos que costumam fazer parte da experiência dos fãs, como cartazes e itens de apoio para acompanhar a apresentação.

Um dos principais cuidados é o tamanho da bolsa: cada pessoa pode levar uma bolsa ou mochila de até 30 x 15 x 20 centímetros. Outro detalhe importante é que o evento não oferece guarda-volumes, e objetos barrados na entrada podem ser descartados.

O que pode levar ao show do BTS?

Entre os itens autorizados estão objetos pessoais, acessórios de fãs e equipamentos compactos. Confira os principais:

Celular e documentos pessoais: são permitidos e devem estar acessíveis para facilitar a entrada.

são permitidos e devem estar acessíveis para facilitar a entrada. Bolsa ou mochila pequena: é permitido levar uma unidade por pessoa, respeitando o limite de 30 x 15 x 20 cm.

é permitido levar uma unidade por pessoa, respeitando o limite de 30 x 15 x 20 cm. Carregador portátil (power bank): liberado dentro das dimensões máximas de 2,5 x 8 x 18 cm.

liberado dentro das dimensões máximas de 2,5 x 8 x 18 cm. Lightstick oficial: a ARMY Bomb, acessório tradicional do fandom, está autorizada.

a ARMY Bomb, acessório tradicional do fandom, está autorizada. Câmeras compactas: modelos digitais simples, analógicos e instantâneos podem entrar, desde que não sejam profissionais nem tenham lentes destacáveis.

modelos digitais simples, analógicos e instantâneos podem entrar, desde que não sejam profissionais nem tenham lentes destacáveis. Binóculos e leques: estão entre os acessórios permitidos para acompanhar o espetáculo.

estão entre os acessórios permitidos para acompanhar o espetáculo. Bottons e acessórios pequenos: são aceitos quando não apresentam pontas ou partes que ofereçam riscos.

são aceitos quando não apresentam pontas ou partes que ofereçam riscos. Alimentos industrializados: pequenas embalagens lacradas estão entre os itens autorizados, conforme as orientações da organização.

pequenas embalagens lacradas estão entre os itens autorizados, conforme as orientações da organização. Água: a entrada depende do tipo de recipiente e das condições estabelecidas para o evento.

Photocards e outros itens de fãs também aparecem entre os objetos permitidos nas orientações divulgadas sobre os shows.

O que não pode levar ao MorumBIS?

A lista de restrições inclui objetos que podem comprometer a segurança do público, dificultar a circulação ou atrapalhar a apresentação. Os principais itens proibidos são:

Bolsas e mochilas grandes: volumes que ultrapassem 30 x 15 x 20 cm.

volumes que ultrapassem 30 x 15 x 20 cm. Câmeras profissionais: equipamentos com lentes destacáveis, filmadoras profissionais e câmeras de ação, como GoPro.

equipamentos com lentes destacáveis, filmadoras profissionais e câmeras de ação, como GoPro. Tablets, notebooks e outros eletrônicos: tablets estão expressamente proibidos, assim como e-readers e notebooks.

tablets estão expressamente proibidos, assim como e-readers e notebooks. Guarda-chuvas: não são permitidos dentro do estádio.

não são permitidos dentro do estádio. Garrafas e recipientes rígidos: embalagens de vidro, copos térmicos e outros recipientes rígidos estão entre os itens vetados.

embalagens de vidro, copos térmicos e outros recipientes rígidos estão entre os itens vetados. Cartazes e materiais impressos: cartazes aparecem na lista de restrições divulgada para o evento. Vale conferir a orientação mais recente da organização antes de preparar esse tipo de material.

cartazes aparecem na lista de restrições divulgada para o evento. Vale conferir a orientação mais recente da organização antes de preparar esse tipo de material. Bandeiras e faixas com mastro: não podem entrar nessas condições.

não podem entrar nessas condições. Bastões de selfie: proibidos, assim como lasers, drones e walkie-talkies.

proibidos, assim como lasers, drones e walkie-talkies. Cadeiras e bancos: não são permitidos.

não são permitidos. Bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos: estão proibidos.

estão proibidos. Perfumes, cosméticos e desodorantes: recipientes com volume superior a 90 ml não são permitidos.

recipientes com volume superior a 90 ml não são permitidos. Objetos pontiagudos e perigosos: armas, fogos de artifício, sinalizadores, correntes e acessórios que possam provocar ferimentos estão vetados.

armas, fogos de artifício, sinalizadores, correntes e acessórios que possam provocar ferimentos estão vetados. Camisetas de times de futebol: aparecem entre os itens proibidos nas orientações divulgadas.

aparecem entre os itens proibidos nas orientações divulgadas. Power banks grandes: carregadores que ultrapassem 2,5 x 8 x 18 cm não são permitidos.

A relação também inclui capacetes, buzinas de ar, pistolas de água, panfletos, adesivos, utensílios de armazenagem e materiais inflamáveis. Animais não são autorizados, com exceção de cães-guia identificados e acompanhados de pessoas com deficiência visual.

Como levar medicamentos?

Quem precisa utilizar medicamentos durante o evento deve se organizar com antecedência. A orientação divulgada é levar os produtos nas embalagens originais e acompanhados de receita médica em nome do paciente, para apresentação à equipe de segurança, caso seja solicitado.

Medicamentos sem receita também aparecem na relação de itens proibidos. Por isso, quem depende de algum tratamento deve consultar as orientações da organização antes do deslocamento, especialmente quando precisar transportar medicamentos de uso contínuo.

Que horas começam os shows do BTS em São Paulo?

Os shows do BTS em São Paulo estão marcados para começar às 20h, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A abertura dos portões para o público geral está prevista para as 16h, permitindo que os fãs acessem o estádio quatro horas antes da apresentação.

A região do estádio terá uma operação especial de segurança e trânsito. A partir das 8h, equipes farão a triagem de ingressos em pontos de acesso ao entorno. A circulação será restrita a pessoas com ingresso válido para a data correspondente e moradores previamente cadastrados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também prevê bloqueios em vias próximas ao MorumBIS durante os dias de apresentação. Por isso, a recomendação é planejar o trajeto com antecedência e priorizar o transporte público, já que carros e veículos por aplicativo podem enfrentar restrições de acesso nas imediações.