Onde assistir 'Marty Supreme'? Filme recebeu nove indicações ao Oscar

Oscar 2026: onde assistir a 'Marty Supreme'? (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 8 de março de 2026 às 06h04.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
O descolado e frenético "Marty Supreme" é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Pode ser uma das principais surpresas da noite e periga sair sem nenhuma estatueta.
O filme está em cartaz nos cinemas.
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.