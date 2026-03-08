Casual

Onde assistir 'Marty Supreme'? Filme recebeu nove indicações ao Oscar

Novo longa frenético de Josh Safdie se destacou no atual ciclo de premiações e pode ser a grande surpresa da noite

Oscar 2026: onde assistir a 'Marty Supreme'? (Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 06h04.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O descolado e frenético "Marty Supreme" é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Pode ser uma das principais surpresas da noite e periga sair sem nenhuma estatueta.

Onde posso assistir Marty Supreme?

O filme está em cartaz nos cinemas.

  • Sinopse: Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Roteiro Original.
  • Total de indicações: 9

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

