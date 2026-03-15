O relógio na antessala do Oscar: a Rolex e o cinema

Antes de subir ao palco do Academy Awards, muitos indicados fazem uma parada obrigatóriana chamada Greenroom. O espaço fica ao lado do palco principal do Dolby Theatre, onde acontece a cerimônia do Oscar, marcada para este domingo, 15 de março, e funciona como uma área reservada para apresentadores, indicados e vencedores descansarem e aguardarem sua vez de entrar em cena.

Desde 2016 a anfitriã desse ambiente é a Rolex. A marca suíça desenvolve todos os anos um novo projeto de design para a sala, embora mantenha a mesma estrutura básica, que é reutilizada. A ideia é preservar uma abordagem sustentável enquanto o espaço ganha novas interpretações visuais a cada edição da premiação.

Em 2026, o projeto da Greenroom tem inspiração especial. Neste ano a Rolex celebra o centenário do modelo Oyster, apresentado como o primeiro relógio impermeável do mundo, graças ao sistema de fechamento da coroa.

Apoio a iniciativas da Academia

O Greenroom mistura veludo verde, metal escovado e detalhes em tom de ouro champanhe. As cores verde e dourado fazem referência à identidade visual da marca e também dialogam com o glamour associado à indústria cinematográfica. Retratos de estrelas da história do Oscar completam o espaço, criando uma espécie de galeria dedicada a momentos marcantes da premiação.

No ambiente também está exposto um dos modelos mais conhecidos da marca: o Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, em ouro amarelo 18 quilates com mostrador verde. Lançado em 1963, o modelo se tornou um ícone da relojoaria e é frequentemente associado a desempenho e vitória, dois conceitos que dialogam diretamente com o espírito da cerimônia.

A presença da Rolex na premiação faz parte de uma parceria mais ampla com a Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a entidade que organiza o Oscar. Desde 2017, a marca é patrocinadora da cerimônia e também apoia outras iniciativas da Academia, como os Governors Awards, premiação que reconhece trajetórias de destaque e contribuições humanitárias no cinema. A Rolex também é founding supporter e relógio oficial do Academy Museum of Motion Pictures, museu dedicado à história e à tecnologia do cinema, inaugurado em Los Angeles em 2021.

Martin Scorsese: embaixador da Rolex (Rolex/Divulgação)

Leonardo DiCaprio e Zendaya como embaixadores da marca

A ligação da marca com o cinema, no entanto, é bem mais antiga. Já em 1951, a Rolex coproduziu o curta de animação The Story of Time, que foi indicado ao Oscar. Nas décadas seguintes, relógios da marca da coroa começaram a aparecer em filmes como parte da caracterização de personagens. O Rolex Submariner, por exemplo, apareceu no longa The Silent Enemy e também nos nove primeiros filmes da franquia James Bond, iniciada em 1962.

Nos anos 2000 a empresa passou a investir também em programas de desenvolvimento de talentos. A partir de 2004, cineastas participaram de um programa de mentoria promovido pela marca, que durante duas décadas reuniu jovens diretores com nomes consagrados da indústria. Entre os participantes estavam realizadores como Alfonso Cuarón, Stephen Frears, Alejandro G. Iñárritu, Spike Lee, Mira Nair, Martin Scorsese, Zhang Yimou e Jia Zhang-Ke.

Hoje, o apoio da Rolex ao cinema faz parte da iniciativa Perpetual Arts, que reúne projetos da marca em diferentes áreas culturais, incluindo arquitetura, dança, literatura, música, teatro e artes visuais. No cinema, a estratégia envolve tanto o reconhecimento de artistas estabelecidos quanto o apoio a instituições que ajudam a formar novas gerações de cineastas.

Entre os embaixadores da marca estão nomes como James Cameron, Martin Scorsese, Jia Zhang-Ke, Leonardo DiCaprio e Zendaya. O grupo reúne diretores, atores e produtores de diferentes gerações e estilos, que representam o vínculo da empresa com a indústria cinematográfica.

A marca também mantém parcerias com organizações e eventos relevantes do setor. Entre eles estão o Film at Lincoln Center, que organiza o New York Film Festival, o Toronto International Film Festival, além de instituições voltadas à formação e à preservação do cinema, como a National Film and Television School do Reino Unido e a The Film Foundation, fundada por Martin Scorsese e dedicada à restauração de filmes clássicos.

Outras iniciativas apoiadas pela marca incluem o Student Academy Awards, criado para revelar novos talentos do cinema mundial, e a Academy100, projeto voltado à ampliação das atividades globais da Academia e à promoção da próxima geração de cineastas.